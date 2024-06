Lễ cưới của mỹ nhân Kim Bo Ra

Sau 3 năm yêu, Kim Bo Ra và Jo Bareun tổ chức lễ cưới riêng tư. Gia đình, đồng nghiệp và số ít bạn bè có mặt để chúc phúc cặp sao.

Ngày 8/6, Wikitree đưa tin lễ cưới của diễn viên Kim Bo Ra và đạo diễn Jo Bareun được tổ chức ở nhà hàng sang trọng tại Seoul, Hàn Quốc. Cô dâu diện váy cưới hở vai, trang điểm tông trong veo, sánh đôi chú rể điển trai.

Lee Soo Hyun, bạn thân Kim Bo Ra, hát ca khúc We Get Together Rather Well tặng đôi uyên ương. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của nữ diễn viên như Kim Hye Yoon, Jin Ji Hee, Shin So Yul, Lee Joo Myeong, Jo Hyun Ah... có mặt để chúc phúc cặp sao.

Vợ chồng Kim Bo Ra trong lễ cưới. Ảnh: Wikitree.

Kim Bo Ra thông báo tin kết hôn hồi tháng 3. Công ty Noon Company cho biết vào thời điểm đó: "Kim Bo Ra sẽ kết hôn vào tháng 6. Chú rể là đạo điễn phim Jo Barun. Hai người tiến đến hôn nhân sau 3 năm yêu chung thủy và dành sự tin tưởng cho nhau".

Nữ diễn viên kém chồng 6 tuổi. Hai người bén duyên trong quá trình thực hiện bộ phim truyền hình Ghost Mansion phát sóng năm 2021 trên kênh ENA. Công ty quản lý cho biết Kim Bo Ra rất háo hức cho hành trình mới trong cuộc đời.

Kim Bo Ra bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2005 thông qua bộ phim truyền hình Wedding. Cô nổi tiếng với vai diễn Kim Hye Na trong phim truyền hình JTBC SKY Castle. Sau đó, cô xuất hiện trong Her Private Life, Touch, Love Scene Number hay gần đây là Like Flowers in Sand.

Đạo diễn Jo Bareun là cựu sinh viên Đại học London. Anh được công nhận tài năng trong lĩnh vực điện ảnh. Anh giành Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc Hàn Quốc tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 21 năm 2017. Anh có nhiều bộ phim thành công, chẳng hạn Biệt thự ma, Gang (2020) và Slate (2020).