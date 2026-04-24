Lãnh đạo Lideco nói lý do mang 30% tài sản đi đầu tư chứng khoán

Lãnh đạo Lideco thừa nhận đầu tư chứng khoán có rủi ro, song cho rằng quy mô đầu tư hiện tại vẫn trong khả năng kiểm soát.

Lãnh đạo Lideco cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhằm hạn chế rủi ro. Ảnh: NTL.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (HoSE: NTL) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để trình cổ đông thông qua phương án đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm cùng mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026.

Có thể mở bán chung cư NO11 vào đầu năm 2027

Năm nay, doanh nghiệp dự kiến tập trung triển khai dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh và đẩy nhanh thi công dự án chung cư NO-11 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Do chưa ghi nhận doanh thu bất động sản, công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, chi phí và lãi suất ở mức cao.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng , đi lùi so với kết quả đạt được năm ngoái. Công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10%.

Trước đó, năm 2025, Lideco ghi nhận doanh thu thuần 18 tỷ đồng , song nhờ khoản lãi 70 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán và gần 42 tỷ đồng lãi gửi tiết kiệm, công ty vẫn lãi trước thuế 33 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA LIDECO Nguồn: BCTC Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 653 577 391 914 1441 18 80 Lãi trước thuế

370 301 134 461 839 33 30

Về chi tiết kế hoạch đầu tư năm nay, Lideco sẽ hoàn tất pháp lý ô đất NO-11, hoàn thiện hạ tầng Khu đô thị Dịch Vọng, tiếp tục giải phóng mặt bằng và xác định chi phí các tuyến đường để làm cơ sở hoàn trả. Dự án NO-11 dự kiến đủ điều kiện mở bán chậm nhất quý I/2027 và mở bán ngay sau đó.

Tại đại hội, ông Lê Minh Tuân, Chủ tịch HĐQT cho hay dự án NO-11 là tòa chung cư cao 32 tầng, có 2 tầng hầm, cung cấp 364 căn hộ, nằm trong Khu đô thị mới Dịch Vọng. Dự án đã được Sở Xây dựng thành phố cấp phép vào tháng 12/2025. Hiện doanh nghiệp đang triển khai ép cọc, dự kiến hoàn thành trong tháng 5 và bắt đầu thi công phần ngầm từ tháng 6. Công trình dự kiến đạt cốt 0.0 vào cuối quý IV/2026.

Còn theo ông Đinh Quang Chiến, Phó chủ tịch HĐQT, khu đất xây dự án có vị trí thuận lợi, dự toán tổng giá trị xây lắp vào khoảng 1.400 tỷ. Do phương án hoàn thiện vẫn đang được xây dựng, doanh nghiệp chưa xác định giá bán cụ thể. Sau khi hoàn tất phương án, công ty sẽ công bố tới cổ đông, bao gồm cả dự kiến hiệu quả lợi nhuận.

Đại diện doanh nghiệp bổ sung, dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 4.600 m2, trong đó diện tích kinh doanh khoảng 28.000 m2. Hiệu quả kinh doanh thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường.

Về kế hoạch bán hàng, ban lãnh đạo cho biết sẽ triển khai mở bán sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Do dự án chỉ gồm một tòa nhà, nằm ở vị trí được đánh giá là khan hiếm, doanh nghiệp định hướng bán trực tiếp tới khách hàng cá nhân, đồng thời có thể xem xét chính sách ưu tiên đối với khách mua số lượng lớn.

Còn với dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh, ban lãnh đạo cho biết có thể bắt đầu ra hàng trong năm 2026. Với dự án Khu đô thị mới BQL32, doanh nghiệp tiếp tục giải phóng mặt bằng phần còn lại và điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng xã hội hóa một số hạng mục.

Song song, ban lãnh đạo sẽ tìm kiếm dự án mới để tạo nguồn thu cho các năm tiếp theo. Các cổ đông Lideco sau đó đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình.

Tiếp tục kỳ vọng vào khoản đầu tư chứng khoán

Trong phần thảo luận, cổ đông Lideco cũng đặt câu hỏi về việc công ty dành khoảng 30% tài sản để đầu tư chứng khoán trong bối cảnh vẫn cần nguồn lực cho các dự án mới. Đồng thời, một cổ đông khác thắc mắc vì sao Lideco không chốt lời khoản đầu tư vào cổ phiếu TCH khi đang lãi khoảng 100 tỷ đồng , dẫn đến việc thị giá sau đó giảm và làm thu hẹp lợi nhuận.

Ông Đinh Quang Chiến cho biết quyết định nắm giữ cổ phiếu TCH dựa trên đánh giá về triển vọng các dự án quy mô lớn của doanh nghiệp này. Công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh trong tương lai của TCH sẽ tích cực hơn nên hiện vẫn nắm giữ.

“Diễn biến thị trường là yếu tố khó dự đoán. Nếu biết trước xu hướng giảm, có thể công ty đã bán ra, nhưng thực tế không ai có thể lường trước. Chúng tôi vẫn đặt kỳ vọng cao hơn nên tiếp tục giữ khoản đầu tư này”, ông Chiến nói.

Theo cập nhật của ông Chiến, tính đến hết ngày 23/4, khoản đầu tư vào cổ phiếu TCH vẫn ghi nhận lợi nhuận khoảng 54 tỷ đồng , giảm so với mức đỉnh 100 tỷ đồng nhưng chưa gây thiệt hại đáng kể.

Về chiến lược đầu tư chứng khoán nói chung, lãnh đạo Lideco thừa nhận đây là kênh có rủi ro, song cho rằng quy mô đầu tư hiện tại vẫn trong khả năng kiểm soát và không ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung. Công ty cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhằm hạn chế rủi ro.

Lideco tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm được thành lập từ năm 1974. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 và niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ năm 2007. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình và tư vấn bất động sản.

Từ năm ngoái đến nay, hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản của Lideco chững lại do cần hoàn tất thủ tục pháp lý tại các dự án. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo đã được cổ đông thông qua chủ trương sử dụng một phần vốn nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Lideco đạt khoảng 1.920 tỷ đồng , trong đó riêng danh mục đầu tư chứng khoán chiếm 576 tỷ đồng , tương đương 30%. Đến cuối quý I, các khoản đầu tư này ghi nhận lãi ròng khoảng 67 tỷ đồng theo giá thị trường, cải thiện so với đầu năm.

Cổ phiếu TCH hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Lideco với giá gốc khoảng 308 tỷ đồng và giá trị hợp lý đạt 369 tỷ đồng . Ngoài ra còn có các mã DBC, DXP, HPX, HHS, PAN, VAB, DCM...

Bên cạnh kênh chứng khoán, doanh nghiệp còn duy trì gần 450 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.