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Mindfulness - Sống tỉnh thức và thực hành chánh niệm

Cuốn sách nổi tiếng về chánh niệm này đã ghi dấu ấn trong ngành tâm lý học xã hội. Những nghiên cứu trong cuốn sách cho thấy rằng chánh niệm đem lại cảm giác kiểm soát, hành động tự do và ít kiệt sức hơn.

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Lãnh đạo giỏi chấp nhận sự bất định

  • Thứ ba, 20/10/2026 13:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong tất cả phẩm chất của một nhà quản lý mà có lợi cho sự đổi mới và sáng kiến, sự không chắc chắn ở một mức độ nhất định có lẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Nếu một người quản lí tự tin nhưng bất định - tin rằng công việc sẽ được hoàn thành nhưng không đoán chắc đâu là cách thực hiện tốt nhất - thì nhân viên có thể có nhiều không gian hơn để sáng tạo, lanh lợi và chủ động.

Khi làm việc cho những nhà lãnh đạo như vậy, chúng ta ít phải giả vờ hiểu biết hoặc che giấu lỗi lầm, những lề thói có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thay vào đó, khả năng cao là chúng ta sẽ nghĩ: “Nếu sếp không chắc thì có lẽ mình cũng không cần lúc nào cũng phải làm đúng 100%” và việc chấp nhận rủi ro trở nên ít liều lĩnh hơn. Nhân viên sẽ có thêm nhiều cơ hội đề xuất những thay đổi về quy trình và sản phẩm có thể mang lại lợi ích cho công ty hơn. Chấp nhận sự bất định dẫn đến việc tìm kiếm thêm thông tin và nhiều thông tin hơn đồng nghĩa với việc có nhiều phương án hơn.

Debra Heffernan, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Harvard và tôi đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu sức mạnh của sự bất định trong môi trường tổ chức. Chúng tôi đánh giá mức độ chắc chắn của các nhà quản lí trong tổ chức bằng cách hỏi họ một số câu hỏi, trong đó có câu hỏi về số lượng những quyết định có câu trả lời chính xác tuyệt đối họ đưa ra mỗi ngày. Chúng tôi cũng đánh giá mức độ tự tin chung của họ. Các nhân viên cũng nhận được bảng câu hỏi để đánh giá mối quan hệ công việc của họ với quản lí. Chúng tôi thấy rằng, những nhà quản lí tự tin nhưng tương đối không chắc chắn được nhân viên đánh giá là có nhiều khả năng cho phép họ phán đoán độc lập và tự do hành động nói chung.

Bởi vì những người được coi là thông minh và hiểu biết thường trở thành nhà quản lí nên nhân viên thường có cảm giác rằng ông chủ biết câu trả lời đúng và ngần ngại trong việc đặt câu hỏi. Nếu các nhà quản lí tỏ rõ rằng họ coi thái độ khẳng định chắc chắn là một sự liều lĩnh dại dột thì việc đặt câu hỏi dựa trên sự không chắc chắn của chính mình sẽ dễ dàng hơn.

Các câu hỏi cung cấp rất nhiều thông tin cho nhà quản lí. Hơn nữa, nếu nhà quản lí tìm kiếm thông tin từ nhân viên để trả lời những câu hỏi này, cả hai bên đều có thể trở nên chánh niệm và sáng tạo hơn.

Ellen J. Langer/NXB Thế giới & Alpha Books

lãnh đạo chánh niệm tự tin bất định

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