Điểm chung giữa golf và vai trò lãnh đạo

Golf và công việc lãnh đạo một tổ chức có nhiều điểm chung. Để hoàn thành vai trò của nhà lãnh đạo, bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm quan trọng.

Giữa golf và vai trò của nhà lãnh đạo có nhiều điểm chung. Ảnh minh họa: A.O.

Trong môn đánh golf, có một biến thể gọi là “tranh bóng tốt nhất”. Người chơi đánh hai quả bóng trên mỗi hố. Họ đánh hai phát, chọn cú đánh tốt nhất, từ vị trí đó đánh tiếp hai gậy, cứ thế cho đến khi họ đẩy được một quả vào lỗ. Một biến thể khác gọi là “tranh bóng tồi nhất” lại hoàn toàn trái ngược.

Người chơi đánh hai gậy, chọn cú đánh tệ nhất, từ vị trí đó đánh tiếp hai phát và cứ tiếp tục từ các vị trí bóng tệ nhất cho đến khi họ đưa được hai quả bóng vào lỗ. Chơi golf rất khó, nhưng trò cướp bóng tồi nhất mới thật kinh khủng. Nó đòi hỏi sự nhất quán tuyệt vời, vì bất kỳ sai lầm nào cũng gây hậu quả kép.

Công việc lãnh đạo cũng giống như trò cướp bóng tồi nhất, có thể giải thích theo hai cách. Đầu tiên, mọi nhà lãnh đạo được đánh giá dựa trên các mặt yếu nhất của mình. Để gợi ra được sự cam kết từ bên trong của nhân viên, một nhà lãnh đạo phải luôn tuyệt vời từ các khía cạnh “Chúng tôi”, “Tôi” và “Nó”.

Người đó cần chứng minh tư duy nhạy bén trong kinh doanh, trí thông minh xã hội và lòng chính trực cá nhân. Bất kỳ thất bại ở khía cạnh nào cũng ảnh hưởng xấu đến hiệu suất ở các khía cạnh còn lại.

Thứ hai và khắt khe hơn, lãnh đạo là môn thể thao tập thể. Mọi thẩm quyền của cấp quản lý đều xuất phát từ CEO, người bảo đảm và chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi của các nhà quản lý.

Bất kỳ nhà quản lý nào hành động bất nhất với mục đích và giá trị của công ty đều sẽ mang lại vết nhơ cho toàn bộ đội ngũ lãnh đạo. Tất cả nhà quản lý cần luôn tuyệt vời, vì năng lực lãnh đạo sẽ được đánh giá dựa trên thành tích của các thành viên yếu nhất.

Có một chân lý phổ biến trong kinh doanh, đó là mọi người tham gia vào công ty và rời bỏ các nhà quản lý. Nhưng ngay cả khi mọi người cảm thấy gắn bó nhờ cấp trên trực tiếp của họ, họ vẫn sẽ dứt bỏ cam kết với một công ty chuyên thăng chức và giữ chân các nhà lãnh đạo tồi.

Giống như điểm số trong trong trò “tranh bóng tồi nhất” phụ thuộc vào những cú đánh tệ nhất, điểm số gắn bó cũng phụ thuộc vào hành vi của các nhà lãnh đạo tồi tệ nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nặng nề hơn đối với mọi nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo không chỉ cần tuyệt vời, mà còn phải chấp nhận không gì ngoài sự tuyệt vời ở từng thành viên khác trong đội ngũ lãnh đạo.