Người Mỹ chọn ngành nghề gì để trở thành triệu phú?

Top 5 lĩnh vực tạo ra nhiều triệu phú ở Mỹ nhất: Cho thuê bất động sản; các hoạt động liên quan đến bất động sản; đại lý ôtô; phòng khám bác sĩ; nhà hàng.

Tuy sở hữu doanh nghiệp riêng là con đường phổ biến nhất để trở nên giàu có ở Mỹ, điều đó không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ giàu. Vì cứ có một Kevin Pierce với thu nhập ổn định và cao mỗi năm, thì lại có rất nhiều người khác mở doanh nghiệp rồi phá sản, hoặc chỉ kiếm được chút ít lợi nhuận.

Điều gì phân biệt người thắng và kẻ bại trong kinh doanh? Lĩnh vực mà người ta chọn là cực kỳ quan trọng. Một số lĩnh vực tạo ra những mô hình kinh doanh tốt, với cơ hội lớn để người chủ trở nên giàu có. Một số lĩnh vực khác thì không.

Hãy bắt đầu với nhóm sau: Những lĩnh vực không phải là lựa chọn kinh doanh lý tưởng.

Tian Luo và Philip B. Stark đã nghiên cứu xem lĩnh vực kinh doanh nào mang lại khả năng trụ vững thấp nhất cho người chủ. Họ đã sử dụng một bộ dữ liệu khổng lồ từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, cơ quan lưu trữ thông tin về mọi doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ.

Lĩnh vực có tuổi thọ trung bình ngắn nhất? Các cửa hàng đĩa nhạc. Một cửa hàng đĩa nhạc trung bình chỉ tồn tại được hai năm rưỡi trước khi phá sản. Nói cách khác, vòng đời của một cửa hàng đĩa nhạc điển hình cũng chẳng khác gì nhiều huyền thoại rock-and-roll từng truyền cảm hứng cho các chủ cửa hàng này, tức là thật ngắn ngủi. Các huyền thoại âm nhạc kia ít ra còn được an ủi bởi cả đống fan nữ cuồng nhiệt xung quanh.

Đây là điểm khởi đầu của một xu hướng được dữ liệu phát hiện: Những ngành kinh doanh “hấp dẫn”, những công việc mà trẻ em thường mơ ước được làm, lại thường có tỷ lệ thất bại rất cao. Nằm đầu danh sách những ngành nhanh chóng sụp đổ là trung tâm trò chơi điện tử, cửa hàng đồ chơi, hiệu sách, cửa hàng quần áo và cửa hàng mỹ phẩm.

Nói cách khác, nghiên cứu này đưa ra một lời cảnh báo quan trọng cho những doanh nhân tương lai. Hãy cẩn trọng khi bước vào một lĩnh vực “hấp dẫn” hoặc gắn với giấc mơ thuở bé thơ.

Trong nhiều lĩnh vực kiểu này, sự cạnh tranh rất khốc liệt và bạn sẽ khó có cơ hội nổi bật giữa đám đông. Bạn có thể mất rất nhiều tiền chỉ trong thời gian ngắn. (Tôi cũng phải nói thêm rằng vẫn có một con đường “hấp dẫn” hơn dẫn đến thành công trong kinh doanh, mà tôi sẽ bàn tới sau đây - nhưng nó đòi hỏi rất nhiều tài năng và sự nỗ lực không ngừng.)

Vậy, những lĩnh vực nào nhiều khả năng đưa lại sự giàu có cao nhất?

Gia nhập câu lạc bộ triệu phú là mơ ước của hàng triệu người. Ảnh: CNBC.

Các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế đã ghi lại số lượng doanh nghiệp trong từng lĩnh vực mà chủ sở hữu của chúng lọt vào nhóm 0,1% người có thu nhập cao nhất ở Mỹ. Top 5 lĩnh vực tạo ra nhiều triệu phú ở Mỹ nhất: Cho thuê bất động sản; các hoạt động liên quan đến bất động sản; đại lý ôtô; phòng khám bác sĩ; nhà hàng.

Trên đây là năm lĩnh vực tạo ra nhiều chủ doanh nghiệp giàu có nhất - tuy nhiên, bảng này lại là một chỉ dẫn sai lệch khi dùng để xác định con đường tốt nhất dẫn đến sự giàu có, vì những lý do tôi sẽ trình bày sau.

Liệu tất cả mọi người có nên bỏ việc và bắt đầu kinh doanh trong những lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế phát hiện có nhiều người giàu nhất? Liệu con đường đến sự giàu có là mở một nhà hàng và cố gắng gia nhập nhóm hơn 4.000 chủ nhà hàng giàu có trong lĩnh vực này? Liệu một người lấy công thức nấu ăn của bà ngoại để mở tiệm pizza không chỉ đang theo đuổi ước mơ mà còn hành động theo dữ liệu?

Không. Bảng trên gây hiểu lầm khi ta muốn xác định đâu là lĩnh vực tốt để khởi sự kinh doanh, vì lý do sau: Bảng này chỉ cho thấy số người đã trở nên giàu có sau khi khởi nghiệp trong lĩnh vực đó. Nó không tính đến tổng số người đã từng khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực. Một số lĩnh vực có thứ hạng cao đơn giản vì quá nhiều người khởi nghiệp trong đó, chứ không phải vì tỷ lệ thành công cao.

Quay lại với ví dụ về nhà hàng. Theo dữ liệu công khai từ Cục điều tra dân số mà tôi đã phân tích, mở nhà hàng là hình thức khởi nghiệp phổ biến nhất ở Mỹ. Có hơn 210.000 nhà hàng trên toàn quốc, nghĩa là 4.471 chủ nhà hàng giàu có chỉ chiếm khoảng 2% trong số đó. Nói cách khác, mở nhà hàng không phải là một canh bạc đặc biệt tốt để gia nhập giới siêu giàu. Nếu bạn tình cờ biết nhiều chủ nhà hàng giàu có, đó có thể chỉ là vì nước Mỹ có quá nhiều nhà hàng mà thôi.

Ngược lại, một số lĩnh vực khác lại có tỷ lệ làm giàu cao hơn rõ rệt. Hãy xem xét ngành đại lý ôtô - một lĩnh vực cũng nằm gần đầu bảng trong nghiên cứu của các nhà dữ liệu thuế. Theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số, chỉ có khoảng 25.200 đại lý ôtô trên toàn nước Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc 5.236 chủ đại lý giàu có đại diện cho tỷ lệ tới 20,1% trong lĩnh vực này. Nói cách khác, khả năng một doanh nghiệp giúp chủ sở hữu lọt vào nhóm 0,1% người giàu nhất cao gấp gần mười lần nếu đó là đại lý ôtô thay vì là nhà hàng.

Kết hợp dữ liệu từ các nhà nghiên cứu dữ liệu thuế với dữ liệu công khai từ cuộc điều tra dân số, tôi đã cố gắng xác định những ngành có tiềm năng làm giàu nhất.1 Tôi xác định tất cả lĩnh vực kinh doanh đáp ứng hai tiêu chí:

• Thứ nhất, có ít nhất 1.500 chủ doanh nghiệp của lĩnh vực đó nằm trong tốp 0,1% giàu nhất. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người đã đạt được sự giàu có qua con đường này.

• Thứ hai, có ít nhất 10% doanh nghiệp của lĩnh vực này có chủ sở hữu nằm trong tốp 0,1% giàu nhất. Điều này cho thấy một tỷ lệ lớn những người thử sức trong lĩnh vực này đã thực sự trở nên giàu có.