Làng du lịch nào 'tốt nhất thế giới' ở Việt Nam sau Lô Lô Chải?

Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), làng Lò (Đắk Lắk), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và làng Hữu Liên (Lạng Sơn) được đề cử "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã lựa chọn 5 đại diện tham gia Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức.

Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tựu trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững. Kết quả dự kiến công bố vào quý IV/2026.

Cát Cát

Tỉnh Lào Cai

Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, giữa thung lũng được bao bọc bởi núi rừng, bản Cát Cát là một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Sa Pa, thu hút du khách tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào vùng cao.

Khoảng 80 hộ dân sinh sống chủ yếu dọc theo con đường đá bậc thang xuyên bản, một số nằm trên sườn núi. Đi sâu vào trung tâm là nơi hội tụ của 3 con suối Tiên Sa, Vàng và Bạc cùng thác Cát Cát (hay còn gọi là thác Tiên Sa). Hai cây cầu treo Si và A Lứ bên cạnh thác là điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Cát Cát còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống của người Mông như trồng lanh, dệt vải, đan lát, chạm bạc và rèn nông cụ. Du khách có thể tham quan khu trưng bày, mua sắm các sản phẩm thủ công do người dân địa phương chế tác.

Song song phát triển du lịch, địa phương chú trọng bảo tồn không gian văn hóa, gìn giữ nghề truyền thống, nâng cao sinh kế cho người dân và hướng tới phát triển bền vững.

Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh

Thành phố Đà Nẵng

Cách phố cổ Hội An khoảng 3 km, rừng dừa Bảy Mẫu nằm trong không gian làng Cẩm Thanh, thuộc phường Hội An Đông, Đà Nẵng. Tên gọi "Bảy Mẫu" xuất phát từ diện tích ban đầu của khu rừng dừa nước và vẫn được giữ đến nay dù diện tích đã mở rộng.

Trải nghiệm đặc trưng tại đây là ngồi thuyền thúng len lỏi qua các rạch nước giữa rừng dừa. Hành trình đưa du khách đi sâu vào hệ sinh thái ngập nước với những lối đi nhỏ được bao phủ bởi tán dừa.

Một hoạt động thu hút nhiều du khách là màn "múa thúng" của người chèo thuyền. Tiết mục được phát triển từ kỹ năng điều khiển thuyền thúng của ngư dân và hiện trở thành trải nghiệm để du khách trực tiếp tham gia.

Năm 2025, rừng dừa Bảy Mẫu được tạp chí Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Làng Lò

Tỉnh Đắk Lắk

Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích hơn 182 ha với hơn 10.600 dân. Tên gọi "làng Lò" bắt nguồn từ nghề hấp, sấy hải sản từng phát triển mạnh nhiều thập kỷ trước. Khi chưa có hệ thống bảo quản hiện đại, ngư dân xây các lò gạch để hấp, sấy cá sau mỗi chuyến biển. Theo thời gian, những chiếc lò trở thành dấu ấn lịch sử và được lưu giữ trong tên gọi của ngôi làng.

Nhìn từ trên cao, làng nổi bật với những dãy nhà mái ngói đỏ xen giữa hàng dừa và các con ngõ hướng ra biển. Vì vậy, nơi đây còn được nhiều du khách gọi là "ngôi làng ngói đỏ ven biển".

Từ một làng chài chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, làng Lò đang phát triển du lịch cộng đồng. Theo thống kê của ngành du lịch địa phương, làng hiện có 72 cơ sở lưu trú với 459 phòng. So với năm 2024, khi mô hình đón khách còn ở giai đoạn thử nghiệm, số lượng homestay đã tăng đáng kể.

UBND phường Hòa Hiệp định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa làng chài. Việc mở rộng homestay và dịch vụ ăn uống được thực hiện theo hướng phù hợp nhằm hạn chế tác động đến cảnh quan của ngôi làng.

Măng Đen Treehouse

Tỉnh Quảng Ngãi

Măng Đen Treehouse Village được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận là điểm du lịch từ năm 2025. Điểm nhấn của khu du lịch là hệ thống nhà cây được xây dựng trên thân cây cổ thụ hoặc cột gỗ cao, ẩn dưới tán rừng. Thiết kế hướng đến việc hạn chế tác động đến hệ sinh thái, đồng thời tạo không gian lưu trú gần gũi với thiên nhiên.

Các căn nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, có ban công hướng ra thung lũng hoặc núi rừng. Mỗi villa được bố trí cách nhau một khoảng nhất định để đảm bảo không gian riêng cho du khách. Khu nghỉ dưỡng sử dụng chủ yếu các vật liệu như gỗ, tre, nứa và lá tranh trong xây dựng, góp phần tạo không gian phù hợp với khí hậu Măng Đen và định hướng phát triển du lịch sinh thái.

Bên cạnh lưu trú, Măng Đen Treehouse còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như zipline (đu dây), đi bộ trên cầu gỗ xuyên tán rừng (skywalk), trekking, đạp xe khám phá rừng, suối và vườn cà phê. Du khách cũng có thể cắm trại dưới tán cây, tổ chức tiệc BBQ hoặc dành thời gian đọc sách, thiền và nghỉ ngơi giữa không gian rừng.

Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên

Tỉnh Lạng Sơn

Sở hữu hệ thống núi đá vôi, rừng đặc dụng và bản sắc văn hóa của 11 dân tộc, xã Hữu Liên phát triển du lịch cộng đồng theo hướng gắn với bảo tồn tài nguyên và nâng cao sinh kế cho người dân.

Điểm nổi bật của Hữu Liên là cảnh quan núi đá vôi cùng các thung lũng ngập nước theo mùa. Vào mùa khô, nhiều khu vực như Đồng Lâm hình thành các bãi cỏ rộng, phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, cắm trại và tham quan.

Địa phương còn có Khu rừng đặc dụng Hữu Liên rộng hơn 8.012 ha với hệ động, thực vật đa dạng. Hữu Liên hiện có 4 điểm du lịch được công nhận và nằm trong phạm vi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Du lịch thể thao mạo hiểm, đặc biệt là leo núi, cũng phát triển tại địa phương, thu hút hơn 25.000 lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm, mang lại doanh thu ước trên 10 tỷ đồng .

Hiện toàn xã có 36 hộ kinh doanh homestay, trong đó có một làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN. Các homestay chủ yếu giữ kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày và Nùng, đồng thời kết hợp dịch vụ lưu trú với trải nghiệm đời sống bản địa.

Ngôi làng ngói đỏ bình yên bên biển Phú Yên hút khách Làng Lò, làng chài hơn 400 năm ven biển Phú Yên (nay là Đắk Lắk), hút du khách vào dịp hè nhờ cảnh quan hoang sơ, nhịp sống chậm.