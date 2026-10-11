Lan tỏa văn hóa đọc tại Lễ kỷ niệm ngày Anh hùng Mai Thị Nương hy sinh

Trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 66 năm Ngày hy sinh AHLLVTND Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2026), Thư viện tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách.

Không gian trưng bày, triển lãm sách của Thư viện An Giang

Hoạt động diễn ra với nhiều nội dung phong phú, kết hợp giữa giới thiệu sách, trò chơi tương tác và hoạt động sáng tạo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trong các ngày 10 và 11/10, tại khuôn viên Nhà bia tưởng niệm AHLLVTND Mai Thị Nương (Hồng Hạnh), xã Giồng Riềng, Thư viện tỉnh tổ chức không gian trưng bày, xếp sách nghệ thuật phục vụ bạn đọc. Thời gian tổ chức kéo dài từ 7h30 đến 21h, tạo điều kiện để người dân, học sinh và du khách tham quan, trải nghiệm.

Với chủ đề “Ánh sáng tri thức - Viết tiếp trang sử hào hùng”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách, tư liệu lịch sử, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương; đồng thời cung cấp thông tin về lịch sử, văn hóa xã Giồng Riềng và tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó là các nhóm sách về địa chí An Giang, lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn học – nghệ thuật, kỹ năng sống, khoa học thường thức và sách dành cho thiếu nhi.

Học sinh đến tìm hiểu thông tin tại khu trưng bày sách

Tại đây còn giới thiệu tranh, bài dự thi đạt giải tại các cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và hội thi vẽ tranh bằng chất liệu tự do, kết hợp mô hình xếp sách nghệ thuật, góp phần tạo không gian văn hóa đọc sinh động, gần gũi với công chúng.

Đến với không gian trưng bày, bạn đọc có thể đọc sách tại chỗ, tiếp cận các ấn phẩm phù hợp với nhu cầu, sở thích; đồng thời theo dõi video giới thiệu sách hay về gia đình, quê hương, các chương trình Thư viện truyền thanh và phim tư liệu về Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương được trình chiếu trên màn hình xe thư viện lưu động.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm gắn với xe ô tô thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, hướng đến đối tượng học sinh và thanh thiếu niên. Trong sân chơi tri thức “Hành trình theo chân Anh hùng”, các em được tham gia trò chơi “Lật mảnh ghép - Giải mã lịch sử”, trả lời câu hỏi về cuộc đời Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương và lịch sử tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, game show “Rung chuông tri thức” tạo cơ hội để học sinh thử sức với những câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, văn hóa và khoa học thường thức.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Mai Hồng Hạnh đến với khu trưng bày sách

Không gian sáng tạo “Thông điệp tri ân và Trang sách tuổi trẻ” mang đến những hoạt động thiết thực như làm thẻ đánh dấu sách (bookmark), viết lời cảm tưởng, tri ân để gửi gắm lên mô hình “Cây tri thức” và vẽ tranh với chủ đề “Dấu ấn quê hương”. Qua đó, các em có cơ hội bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng và tình yêu dành cho sách.

Ngoài ra, trò chơi “Vòng quay tri thức” với các chủ đề về lịch sử, văn hóa An Giang, kỹ năng đọc sách, tri thức chung và Anh hùng Mai Thị Nương tạo thêm sức hấp dẫn cho hoạt động trải nghiệm.

Bạn đọc còn được hướng dẫn viết thư pháp trên giấy mỹ thuật, nhận chữ thư pháp mang ý nghĩa tốt đẹp làm quà lưu niệm tại lễ hội.

Xe Thư viện lưu động phục vụ đông đảo bạn đọc

Thông qua chuỗi hoạt động, Thư viện tỉnh An Giang không chỉ thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân đối với Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương mà còn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận tri thức, tìm hiểu lịch sử địa phương và phát huy thói quen đọc sách. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của thư viện trong phục vụ cộng đồng, đưa sách đến gần hơn với người dân, gắn văn hóa đọc với các sự kiện chính trị, văn hóa và lễ hội truyền thống của địa phương.