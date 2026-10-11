Nuôi dưỡng ‘giấc mơ Huế’ từ những trang sách

Văn hóa đọc mở ra cơ hội để người trẻ Huế tiếp cận tri thức, tìm hiểu cội nguồn và góp phần gìn giữ bản sắc Cố đô trong quá trình phát triển.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cùng các em học sinh trong Ngày hội Văn hóa đọc tại Huế. Ảnh: Quốc Anh.

Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ về “Giấc mơ Huế” tại Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên diễn ra sáng 10/10 ở Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Theo ông, đó là khát vọng xây dựng một thành phố phát triển trên nền tảng văn hóa, tri thức và những giá trị riêng của đất Cố đô.

Chương trình do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Thành đoàn TP Huế tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc Học Huế và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản 10/10. Bên cạnh hoạt động giao lưu, chia sẻ về thói quen đọc, chương trình còn mang đến nhiều tài liệu, tài nguyên thư viện số và các suất học bổng dành cho học sinh.

Đọc sách để hiểu truyền thống và thích ứng với thời đại số

Tại chương trình, ông Phan Ngọc Thọ nói về lịch sử phát triển đô thị và ý nghĩa của “giấc mơ Huế”. Theo ông, khát vọng này hướng đến xây dựng một thành phố phát triển về kinh tế - xã hội, tăng cường chất lượng sống của người dân, sự bình yên của xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc Huế.

Ông nhấn mạnh định hướng phát triển thành phố gắn với kinh tế tri thức và nền tảng văn hóa. Theo ông, phát triển cần đi cùng khả năng bảo tồn di sản, phát huy những nét đặc trưng của địa phương và lan tỏa văn hóa Huế đến các khu vực trên toàn thành phố thay vì chỉ tập trung ở khu vực đô thị trung tâm.

Với thế hệ trẻ, ông Thọ cho rằng việc tìm hiểu lịch sử, con người và văn hóa quê hương là cơ sở để hình thành niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Từ đó, giới trẻ sẽ có thêm động lực đóng góp cho cộng đồng. Ông kỳ vọng thanh niên tiếp nhận những giá trị được trao truyền và chủ động tham gia xây dựng tương lai địa phương thông qua tri thức, sáng tạo và những sáng kiến phù hợp với bối cảnh mới.

Ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ về "giấc mơ Huế" với các em học sinh tại THPT Chuyên Quốc Học Huế. Ảnh: Quốc Anh.

Khẳng định định hướng phát triển địa phương nhanh trên nền tảng kinh tế tri thức và bền vững trên nền tảng văn hóa, ông Phan Ngọc Thọ nhắn nhủ: "Khi các em tự hào hơn thì các em biết ơn nhiều hơn với tiền nhân. Và khi các em biết ơn nhiều hơn thì các em có nhiều cảm hứng hơn để cống hiến, để phục vụ".

Và văn hóa đọc là điều không thể thiếu trong quá trình nuôi dưỡng, phát triển kinh tế tri thức. Tại chương trình, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, chia sẻ về vai trò của việc đọc sách với giới trẻ. Theo ông, khi thông tin được truyền tải ngày càng nhanh qua nền tảng số, khả năng tập trung, theo đuổi một vấn đề càng trở nên quan trọng.

Ông Nguyễn Cảnh Bình ví việc đọc những cuốn sách dày, có nội dung phức tạp với quá trình rèn luyện sức bền khi chạy đường dài. Cả hai đòi hỏi sự kiên trì và khả năng duy trì nỗ lực trong thời gian dài. Trong khi các nội dung ngắn trên mạng xã hội giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng, đọc sách đòi hỏi người đọc dành thời gian theo dõi lập luận và kết nối các ý tưởng.

“Với trí não, việc đọc sách là bài tập tuyệt vời nhất. Các em hãy cố gắng đọc những quyển sách khó, cố gắng đọc những quyển sách dày để rèn luyện tư duy và bản lĩnh cho mình”, ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, chia sẻ với học sinh về vai trò của văn hóa đọc. Ảnh: Quốc Anh.

Lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho rằng xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên cần bắt đầu từ việc hình thành thói quen đọc thường xuyên, đồng thời thay đổi cách tiếp cận sách theo hướng chủ động và có mục đích. Theo ông, đọc sách là quá trình tự học, tự hoàn thiện, góp phần hình thành thế giới quan, rèn luyện tư duy và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Trong bối cảnh thông tin được truyền tải với tốc độ cao qua Internet và mạng xã hội, PGS.TS Phạm Minh Tuấn lưu ý người trẻ cần quan tâm đến cách lựa chọn, tiếp nhận và vận dụng tri thức. Người đọc cần biết đặt câu hỏi, đối thoại với tác giả, kiểm chứng thông tin và liên hệ những điều đã đọc với thực tiễn. Ông nhấn mạnh văn hóa đọc cần phát triển song hành với văn hóa số, thanh niên cần biết khai thác thư viện số, sách điện tử và các nền tảng học tập trực tuyến cũng như có trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đề xuất ba định hướng đối với giới trẻ: Duy trì thói quen đọc hàng ngày; đọc bằng tư duy chủ động để hiểu, suy ngẫm và hành động; chia sẻ những giá trị tích cực từ sách để lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Theo ông, hiệu quả của việc đọc không chỉ thể hiện ở sự phát triển của mỗi cá nhân mà còn ở khả năng đưa tri thức đến với những người xung quanh.

Lê Bảo Hân, học sinh trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, đại diện cho thế hệ trẻ chia sẻ tình yêu với văn hóa đọc. Ảnh: Quốc Anh.

“Mỗi người trẻ đọc thêm một cuốn sách, xã hội có thêm một người giàu tri thức; mỗi người trẻ lan tỏa một giá trị tốt đẹp từ sách, cộng đồng có thêm một nguồn năng lượng tích cực”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn nói.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế, phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên thành phố. Hoạt động hướng đến khuyến khích người trẻ chủ động đọc sách, chia sẻ tri thức và duy trì việc đọc như một phần trong đời sống học tập.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, chương trình còn bổ sung nguồn tài nguyên phục vụ học tập cho học sinh. Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng 3.000 bản sách in cho thư viện Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Công ty CP Thư viện số Việt Nam cũng giới thiệu dự án “Không gian tri thức số”, cung cấp quyền tiếp cận kho tài nguyên gồm 3.000 đầu sách và tài liệu học tập.

Voiz FM và Tạp chí Tri Thức - Znews trao tặng 30 thẻ VIP cứng, 315 thẻ VIP giấy và 4 thư viện sách nói Voiz FM với tổng cộng 620 đầu sách, tổng giá trị 454 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức trao 35 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt.