Phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại Huế

Chương trình “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại TP Huế” hướng đến tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ.

Từ trái qua: Ông Cái Quang Bình - Chánh văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại thành phố Huế”. Ảnh: BTC.

Ngày 10/10, tại Huế, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại thành phố Huế”.

Chương trình hướng đến tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong phát triển văn hóa đọc, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu.

Không gian tri thức số là mô hình ứng dụng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tiếp cận các nguồn sách, tài liệu và học liệu số. Thông qua mô hình, người đọc có thể chủ động tìm kiếm, khai thác tri thức, duy trì thói quen đọc sách và học tập mọi lúc, mọi nơi; qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập.

Tại chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam giới thiệu các tính năng nổi bật của Không gian tri thức số, giúp đại biểu tìm hiểu rõ hơn về mô hình và khả năng hỗ trợ việc tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên tri thức trên môi trường số.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Hội Xuất bản Việt Nam, Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam và Thành Đoàn Huế. Tại buổi lễ, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam đã chia sẻ định hướng phối hợp; đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phát biểu về định hướng triển khai chương trình trong thời gian tới.

Đoàn viên truy cập và trải nghiệm thư viện số. Ảnh: BTC.

Trên cơ sở trao đổi và thống nhất giữa các bên, đại diện lãnh đạo ba đơn vị gồm ông Cái Quang Bình - Chánh văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Huế đã thực hiện nghi thức ký kết Chương trình phối hợp.

Việc ký kết là cơ sở để các đơn vị phát huy nguồn lực, tăng cường phối hợp trong phát triển văn hóa đọc và mở rộng không gian tiếp cận tri thức số tại thành phố Huế. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi, khuyến khích tinh thần tự học và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.