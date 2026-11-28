Nghệ sĩ Su Blackwell biến những cuốn sách cũ thành tác phẩm điêu khắc giấy ba chiều. Với loạt tác phẩm trong triển lãm, Blackwell chọn những cuốn sách đã giữ nhiều năm, dành thời gian nghiền ngẫm nội dung trước khi tìm hình thức thể hiện. Một số còn nguyên từ lúc mua ở cửa hàng sách cũ, số khác từng được cắt ghép cho các dự án trước. Trong ảnh là tác phẩm Breadcrumbing. Ảnh: Su Blackwell.