Tolstoy từng xấu hổ về hai kiệt tác, Agatha Christie khó chịu với Poirot, còn Annie Proulx ước chưa từng viết “Chuyện tình núi Brokeback”.

Nhà văn thường dành nhiều năm lao động sáng tạo, trí tuệ và cảm xúc cho một cuốn sách. Vì vậy, tác phẩm được độc giả đón nhận, tiếp tục tái bản qua nhiều thập kỷ thường là niềm vui lớn. Tuy nhiên, với một số người, thành công lại trở thành gánh nặng.

Có tác giả cảm thấy cuốn sách đầu tay che khuất toàn bộ sự nghiệp về sau. Người khác mệt mỏi vì phải chiều lòng độc giả, hoặc thay đổi cách nhìn về những gì từng viết. Dưới đây là chín nhà văn có "mối quan hệ" nhiều khúc mắc với tác phẩm nổi tiếng của mình.

Leo Tolstoy - “Anna Karenina” và “Chiến tranh và hòa bình”

Hai tiểu thuyết của Tolstoy được xem là những thành tựu lớn của văn học thế giới, liên tục được dịch và tìm đọc qua nhiều thế hệ.

Chiến tranh và hòa bình tái hiện đời sống con người trong bối cảnh cuộc tiến quân của Napoleon vào Nga cùng những hệ quả sau đó. Anna Karenina, với kết thúc bi kịch, vượt xa câu chuyện ngoại tình ở trung tâm tác phẩm.

Tuy nhiên, về cuối đời, khi tập trung vào những trước tác tôn giáo, Tolstoy dần xem hai cuốn sách là phù phiếm. Ông thậm chí cảm thấy xấu hổ vì là người đã viết chúng.

Louisa May Alcott - “Những người phụ nữ bé nhỏ”

Câu chuyện về chị em nhà March ở vùng New England đã làm say mê độc giả hơn một thế kỷ và nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Nhưng Alcott không muốn viết cuốn sách ngay từ đầu.

Bà thực hiện Những người phụ nữ bé nhỏ năm 1868 dưới sức ép của nhà xuất bản, gọi tác phẩm là thứ “súp đạo đức cho người trẻ” và ngạc nhiên trước thành công của nó.

Một phần bất mãn đến từ việc độc giả và nhà xuất bản liên tục muốn Jo March kết hôn. Alcott mong nhân vật sống độc thân, theo đuổi văn chương giống mình. Cuối cùng, bà nhượng bộ. Trong phần tiếp theo, Good Wives, Jo kết hôn với giáo sư người Đức Friedrich Bhaer ở tuổi 26.

Franz Kafka - “Vụ án”

Năm 1924, biết mình sắp qua đời vì những biến chứng của bệnh lao, Kafka đề nghị người bạn Max Brod tiêu hủy các bản thảo chưa xuất bản. Trong số đó có Vụ án, Lâu đài và Nước Mỹ, những tác phẩm ông cho là không xứng đáng được công bố.

Brod làm trái di nguyện, thu xếp xuất bản và quảng bá các bản thảo sau khi bạn mất.

Quyết định ấy tiếp tục gây tranh luận về trách nhiệm của người giữ di cảo. Tuy nhiên, những cuốn sách được giữ lại đã ảnh hưởng tới nhiều nhà văn lớn, trong đó có Vladimir Nabokov và Gabriel García Márquez, trở thành một phần quan trọng của văn học thế kỷ 20.

A. A. Milne - “Winnie-the-Pooh”

Từ những món đồ chơi của con trai Christopher Robin, Milne tạo nên thế giới của gấu Pooh, Piglet và chú lừa Eeyore trong các câu chuyện xuất hiện lần đầu năm 1926.

Những nhân vật có cá tính, giọng nói riêng giúp độc giả nhỏ tuổi vừa bước vào cuộc phiêu lưu tưởng tượng, vừa nhận ra những điều quen thuộc trong đời sống.

Nhưng Milne dần không hài lòng khi danh tiếng của Pooh lấn át những tiểu thuyết và vở kịch ông viết cho người lớn. Thành công lớn nhất cũng trở thành thứ khiến ông khó được nhìn nhận đầy đủ với tư cách nhà văn. E. H. Shepard, họa sĩ minh họa bộ sách, có cảm giác tương tự và từng gọi Pooh là “con gấu già ngớ ngẩn”.

Agatha Christie - loạt truyện về Hercule Poirot

Christie và thám tử Hercule Poirot cùng ra mắt trong cuốn đầu tay The Mysterious Affair at Styles năm 1920. Sau đó, nhân vật tiếp tục xuất hiện trong 32 tiểu thuyết khác và hơn 50 truyện ngắn, trở thành sáng tạo nổi tiếng nhất của bà.

Sự yêu thích của công chúng khiến Christie cảm thấy phải tiếp tục viết về Poirot, ngay cả khi muốn dành thời gian cho những dự án khác. Bà từng mô tả thám tử là người “không thể chịu nổi”, một kẻ khó ưa chỉ biết đến bản thân.

Mức độ ác cảm của Christie với nhân vật vẫn là chủ đề tranh luận trong giới hâm mộ. Một số người cho rằng bà đã có thiện cảm trở lại với Poirot vào cuối đời.

Kingsley Amis - “Lucky Jim”

Tiểu thuyết đầu tay năm 1954 của Amis kể về một giảng viên đại học trẻ, được đánh giá là một trong những tác phẩm hài hước nổi bật của thế kỷ 20. Những tình huống như chiếc ga giường bị cháy và cách châm biếm đời sống học thuật làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách.

Tác phẩm cũng phản ánh sự bất mãn trong nước Anh hậu chiến.

Amis dần cảm thấy Lucky Jim che khuất tất cả những gì ông viết sau đó, kể cả The Old Devils, tiểu thuyết đoạt giải Booker năm 1986. Dù vậy, ông vẫn giữ sự hài hước. Khi được hỏi liệu cuốn sách có như một gánh nặng đeo trên cổ, Amis trả lời rằng như thế vẫn tốt hơn chẳng có gánh nặng nào.

Ian Fleming - “The Spy Who Loved Me”

Trong tiểu thuyết James Bond xuất bản năm 1962, Fleming thử thay đổi cách kể bằng việc để một phụ nữ Canada, Vivienne “Viv” Michel, thuật lại câu chuyện.

Tại một nhà nghỉ ở vùng núi Adirondack, Bond cứu Viv khỏi hai tên tội phạm rồi quyến rũ cô. Fleming lo độc giả ngày càng nhìn nhân vật của mình như một anh hùng, nên muốn góc nhìn nữ giới biến cuốn sách thành một câu chuyện mang tính cảnh tỉnh.

Tuy nhiên, tác phẩm bị giới phê bình chỉ trích. Fleming hối tiếc về thử nghiệm với người kể chuyện nữ, đồng thời yêu cầu những người làm phim chuyển thể viết lại cốt truyện.

Zadie Smith – “White Teeth”

Ra mắt đầu năm 2000, khi Smith mới 24 tuổi, White Teeth đánh dấu sự xuất hiện của một giọng văn mới táo bạo trong văn học Anh.

Qua câu chuyện về hai người bạn lớn tuổi cùng gia đình họ ở tây bắc London, tác phẩm khai thác bản sắc lai chủng tộc và vấn đề giai cấp. Sự hài hước, tinh thần phá cách và tham vọng của cuốn sách góp phần mở đường cho một thế hệ nhà văn mới.

Smith lại không hoàn toàn tin vào sự xuất sắc của tác phẩm đầu tay. Bà từng bày tỏ sự ngượng ngùng, ví nó với phiên bản văn chương của “một đứa trẻ 10 tuổi tóc đỏ, hiếu động, đang nhảy thiết hài”.

Annie Proulx - “Chuyện tình núi Brokeback”

Không ít nhà văn phiền lòng khi bản chuyển thể điện ảnh làm thay đổi cách công chúng nhìn nhận tác phẩm. Annie Proulx là một trường hợp như vậy với truyện ngắn Brokeback Mountain, được in trong tập Close Range năm 1999.

Sau bộ phim chuyển thể của đạo diễn Lý An, bà nói: “Tôi ước mình chưa từng viết câu chuyện ấy”.

Proulx phàn nàn về những rắc rối và phiền toái, đặc biệt là các lá thư từ người hâm mộ đề xuất kết thúc hạnh phúc hơn. Câu chuyện được nhiều người yêu thích cũng khiến bà phải đối diện những kỳ vọng khác với lựa chọn nghệ thuật của mình.