Tác phẩm văn học kinh điển Nga "Cái chết của Ivan Ilyich" khiến người đọc đối diện với câu hỏi "Thế nào là một cuộc đời đáng sống"?

Hình ảnh từ video Gustavo Scarpa review cuốn Cái chết của Ivan Ilyich. Ảnh: gazetadopovo

Mới đây, Gustavo Scarpa, cầu thủ bóng đá người Brazil đang thi đấu cho Câu lạc bộ Atlético Mineiro, đăng video giới thiệu cuốn A Morte de Ivan Ilitch (The Death of Ivan Ilyich - Cái chết của Ivan Ilyich). Tác phẩm của Lev Tolstoy lập tức lên đầu bảng sách bán chạy trên Amazon Brazil. Người hâm mộ Atlético Mineiro lập câu lạc bộ đọc sách Galeitura, cùng thảo luận tác phẩm được tiền vệ yêu thích.

Sức hút của tác phẩm được viết từ 140 năm trước

Theo Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), ảnh hưởng từ Scarpa còn lan vào phòng thay đồ. Anh tặng đồng đội Tomás Cuello một bản sách, chia sẻ hình ảnh các cầu thủ đọc trong giờ nghỉ tập. Những nhóm cổ động viên cũng tổ chức hoạt động đọc tương tự.

Xuất bản năm 1886, truyện vừa của Tolstoy xoay quanh những tháng cuối đời của một viên chức tư pháp. Tác phẩm không xây dựng bí ẩn về số phận nhân vật mà nói về cái chết của Ivan ngay từ đầu tác phẩm. Điều níu chân độc giả là hành trình tìm hiểu nhân vật từng sống như thế nào và nhận ra chân lý gì khi cận kề cái chết.

Tại Việt Nam, độc giả có thể tìm đọc truyện Cái chết của Ivan Ilyich trong tuyển tập Sau đêm vũ hội. Tuyển tập văn học gồm ba truyện: Sau đêm vũ hội, Đức cha Serghi và Cái chết của Ivan Ilyich. Sách do hai dịch giả Thúy Toàn, Nguyễn Hải Hà dịch, Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2018.

Sách The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (trái) và cuốn Sau đêm vũ hội. Ảnh: Amazon, NXB Văn học.

Thế nào là một cuộc đời đáng sống?

Truyện mở đầu bằng tin Ivan Ilyich qua đời. Phản ứng của đồng nghiệp lập tức hé lộ thế giới mà ông từng thuộc về: Người tính cơ hội thăng chức, người nghĩ đến việc điều chuyển cho họ hàng, người thấy phiền vì phải đi viếng. Sau những lời chia buồn, họ vẫn muốn tiếp tục buổi chơi bài. Vợ của Ivan thì chỉ toan tính cách xin thêm tiền trợ cấp. Cách mở đầu đặt người đọc vào một bầu không khí lạnh lẽo, đầy thực dụng.

Từ đó, Tolstoy quay về kể cuộc đời nhân vật. Ivan theo đuổi công việc, hôn nhân, các quan hệ và có ngôi nhà phù hợp với địa vị. Ông lấy sự dễ chịu và địa vị làm thước đo cho định nghĩa "việc đáng làm". Ivan để sự đánh giá của xã hội chi phối những lựa chọn của mình. Ông tin mình sống đúng bởi vẫn được những người xung quanh đánh giá tốt.

Nhưng tai nạn, bệnh tật đã phá vỡ niềm tin ấy. Sau cú ngã tưởng chừng vô hại, Ivan chịu những cơn đau đớn kéo dài. Các bác sĩ danh tiếng đưa ra những chẩn đoán mơ hồ, lạnh lùng y như cách Ivan từng xét xử các bị cáo trước đó. Gia đình, bạn bè và sự giả tạo của đời sống đương thời đẩy Ivan vào sự cô đơn. Công việc, đồ đạc và những thú vui trước đây không còn giúp ông tránh khỏi câu hỏi về cái chết.

Giữa không khí nặng nề, người hầu trẻ Gerasim mang đến một cách ứng xử khác. Anh giúp Ivan vệ sinh, đỡ cơ thể suy yếu và nâng chân để ông bớt đau. Sự chân thành, không vụ lợi của Gerasim khiến Ivan thức tỉnh, buông bỏ sự oán giận.

Ngay trước lúc trút hơi thở cuối cùng, khi cậu con trai nhỏ vào phòng và hôn lên bàn tay của cha, Ivan bỗng cảm nhận được lòng thương xót dành cho vợ con. Nỗi sợ hãi cái chết biến mất, nhường chỗ cho sự thanh thản.

Qua câu chuyện của Ivan Ilyich, nhà văn Tolstoy đặt ra triết lý nhân sinh sâu sắc. Một cuộc đời chạy theo danh vọng, vật chất và sự tung hô giả tạo của xã hội thực chất là một "cái chết" về mặt tinh thần. Chỉ khi sống chân thật và biết yêu thương, con người mới vượt qua được nỗi sợ hãi trước quy luật sinh tử.