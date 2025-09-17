Lần đầu tiên khách đi xe buýt TP.HCM có thể thanh toán thẻ 1 chạm

Từ ngày 16/9, người dân khi đi xe buýt truyền thống tại TP.HCM có thể mua vé bằng thẻ Napas. Tuy nhiên, phương thức thanh toán mới này chỉ được áp dụng trên các tuyến nhất định.

Hành khách đi xe buýt truyền thống tại TP.HCM có thể mua vé bằng thẻ Napas. Ảnh: Napas.

Napas phối hợp Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM và Sacombank triển khai phương thức thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Napas trên mạng lưới xe buýt tại TP.HCM, từ ngày 16/9.

Phương thức thanh toán mới được áp dụng trên 30 tuyến xe buýt, với hơn 600 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải: Việt Thắng, Bảo Yến, Citranco, Saigonbus và Vận tải 26.

Hành khách có thể sử dụng thẻ Napas do 28 ngân hàng phát hành để chạm thanh toán trực triếp trên thiết bị chấp nhận thẻ lắp đặt trên xe buýt.

Ngoài ra, người dân có thể chạm thanh toán với điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh được tích hợp thẻ số hóa của Napas đang được một số ngân hàng triển khai.

Hiện có 28 ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ, gồm: Sacombank, BIDV, Agribank, TPBank, SHB, BVBank, VietBank, SeABank, NamABank, Vietcombank, Wooribank, Techcombank, VIB, NCB, VietABank, BaoViet Bank, PBVN, Kienlongbank, Saigonbank, BacABank, Eximbank, MB, ACB, OCB, Vietinbank, Vikki, HDBank và Timo by BVBank.

Đến nay, để thanh toán không tiền mặt khi đi xe buýt, người dân có thể dùng thẻ Mastercard, Visa và Napas. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống thanh toán vé tự động dự kiến tiếp tục đồng bộ trên 100 tuyến với hơn 1.400 phương tiện còn lại.

Từ năm 2021, Napas đã triển khai dịch vụ trên hệ thống xe buýt điện Vinbus, sau đó áp dụng trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Việc mở rộng sang xe buýt truyền thống cho thấy nỗ lực của Napas trong việc góp phần hoàn thiện lộ trình số hóa giao thông công cộng TP.HCM.

Ông Phạm Đức Duy, Phó giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân Sacombank cho biết việc chấp nhận thêm thẻ Napas trên xe buýt là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của ngân hàng.

Đại diện Sacombank nhấn mạnh sự tiện lợi này sẽ khuyến khích người dân ưu tiên phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân, qua đó góp phần xây dựng hệ thống giao thông xanh và đô thị thông minh cho thành phố.

Việc sử dụng đa dạng hình thức thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, các phương thức số như Apple Pay, Samsung Pay hoặc ví điện tử khi tham gia giao thông công cộng, sẽ giúp hệ thống vận hành liền mạch, nhanh chóng, an toàn hơn, và mang lại trải nghiệm hiện đại.