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Công nghệ

Lần đầu tiên có cổng thông tin, cơ sở dữ liệu KOL Việt Nam

  • Thứ tư, 17/6/2026 14:54 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Cổng dữ liệu KOL quốc gia được giới thiệu cùng lộ trình cấp chứng nhận tín nhiệm, hướng tới một hệ sinh thái minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Giao diện Cổng thông tin, dữ liệu KOL. Ảnh: Nhật Tường.

Trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo nội dung bùng nổ, sự xuất hiện của hàng chục nghìn KOL, KOC mang lại những thách thức lớn về kiểm duyệt và tính minh bạch. Để giải quyết bài toán này, lần đầu tiên tại Việt Nam, Cổng thông tin & Cơ sở dữ liệu về KOL đã chính thức ra mắt tại địa chỉ website: https://kol.gov.vn.

Dự án do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) vận hành và triển khai.

Khi truy cập địa chỉ cổng thông tin, giao diện chính được chia thành 2 cột song song, phân tách giữa bảng xếp hạng dành cho cá nhân (KOL) và cho các tổ chức, mạng lưới quản lý đa kênh (MCN). Ở góc phải của mỗi bảng đều có bộ lọc thời gian, cho phép người dùng xem dữ liệu theo "Tuần" hoặc "Tháng".

Nền tảng sử dụng biểu đồ hình cột dọc để trực quan hóa điểm số ảnh hưởng của các cá nhân nổi bật trên mạng xã hội. Phía trên mỗi cột là hình ảnh đại diện (avatar) của nhân vật đó.

Tại cuối trang, cá nhân KOL hoặc doanh nghiệp có thể đăng ký để xác thực danh tính, nhận dấu xác minh chính thức từ Cục PTTH&TTĐT. Điều này giúp tăng độ tin cậy với nhãn hàng và khách hàng cũng như được hỗ trợ pháp lý khi có tranh chấp.

Đi kèm với sự ra đời của cổng thông tin, cơ quan chức năng sẽ rà soát và cấp chứng nhận cho những tài khoản lan truyền giá trị tích cực, tuân thủ pháp luật và minh bạch trong hoạt động quảng cáo.

Khái niệm này giúp các nhãn hàng dễ dàng lọc ra những nhà sáng tạo nội dung sạch. Qua đó giảm thiểu rủi ro khủng hoảng truyền thông do hợp tác với những cá nhân vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc pháp luật.

Song song đó, một bộ quy chuẩn cộng đồng dành cho KOL cũng sẽ được xây dựng, tập trung vào các tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và chất lượng nội dung. Bộ quy chuẩn này được tham khảo từ nhiều mô hình quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn đang áp dụng tại Mỹ, Anh và Pháp.

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Nhật Tường

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