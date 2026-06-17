Thay đổi quan trọng từ Spotify

Nền tảng phát trực tuyến âm nhạc lớn nhất thế giới vừa phát hành thông báo qua email, cho biết sẽ thay đổi cách người dùng truy cập vào ứng dụng.

Người dùng cần kiểm tra cách thức đăng nhập vào Spotify trước 1/9. Ảnh: CNET.

Mới đây, hàng loạt người dùng Spotify trên toàn cầu nhận được một email thông báo quan trọng liên quan đến bảo mật và quản lý tài khoản. Bắt đầu từ ngày 1/9, Spotify chính thức ngừng hỗ trợ phương thức đăng nhập bằng tên người dùng (username).

Thay vào đó, người dùng bắt buộc sử dụng địa chỉ email, hoặc các phương thức liên kết mạng xã hội khác như Google, Apple hay Facebook. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, Spotify chưa cập nhật thông báo này trên website hay blog chính thức.

Spotify thực chất đã chuẩn bị cho sự thay đổi này từ nhiều năm trước. Trên blog của mình, nền tảng này đã phân biệt rõ tên người dùng với tên hiển thị và khuyến khích dùng email hoặc phương thức đăng nhập gốc.

Với các tài khoản mới, hãng thường tạo ra những username ngẫu nhiên người dùng gần như không bao giờ nhìn thấy. Tên này chỉ còn đóng vai trò định danh kỹ thuật ở phía sau hệ thống, trong khi thứ xuất hiện công khai trên hồ sơ cá nhân là "display name" (tên hiển thị).

Thông báo của Spotify qua Gmail. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong những năm đầu của Internet, username từng giúp định danh, đăng nhập, hoạt động như một phần không thể thiếu. Từ Yahoo Messenger, diễn đàn trực tuyến, game online cho tới các dịch vụ email, người dùng thường dành nhiều thời gian để lựa chọn cho mình một cái tên độc đáo, thể hiện cá tính bản thân.

Tuy nhiên ngày nay, đa số nền tảng lớn đều ưu tiên đăng nhập bằng email, số điện thoại hoặc tài khoản liên kết. Người dùng không còn phải ghi nhớ một username riêng cho từng dịch vụ. Thay vào đó, họ chỉ cần một tài khoản Google, Apple hoặc Microsoft để truy cập hàng loạt nền tảng khác nhau.

Trước đó, nhiều trường hợp đăng nhập thất bại xảy ra khi người dùng không nhớ đã đăng nhập bằng email hay username, dẫn đến thông báo “email đã tồn tại”. Những người này sau đó được hướng dẫn đến với trang hỗ trợ của Spotify không cần đăng nhập.

Với đa số người dùng, thay đổi này gần như không gây ảnh hưởng. Nếu email hiển thị trong thông báo vẫn đang được sử dụng, sau ngày 1/9, chỉ cần đăng nhập lại bằng email thay vì username.

Ngược lại, nếu email đó đã cũ hoặc không còn truy cập được, người dùng nên cập nhật ngay trong phần cài đặt tài khoản. Địa chỉ này cũng đóng vai trò thông tin quan trọng để khôi phục tài khoản khi cần thiết sau khi Spotify loại bỏ đăng nhập bằng username.

Trong khi đó, những người đăng nhập bằng Google hoặc Apple gần như không bị ảnh hưởng và vẫn có thể tiếp tục sử dụng các phương thức đăng nhập này như hiện nay.