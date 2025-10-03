Lâm Thanh Mỹ gặp tai nạn

Lâm Thanh Mỹ tiết lộ gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới trường học. Diễn viên đau đớn đến bật khóc khi bị thương ở phần chân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Thanh Mỹ gây chú ý khi chia sẻ thông tin gặp tai nạn giao thông. Cô cho biết sự việc xảy ra khi đang tới trường học. Vụ tai nạn khiến diễn viên trẻ đau đớn, vết thương lớn ở phần đầu gối chảy nhiều máu, phải quấn băng gạc.

"Em bị té xe. Buổi sáng đặt xe đi học và chỉ còn cách trường 200 m. Mắt đang nhìn điện thoại thì tự nhiên thấy mình nằm dưới đất và hai chân đau, nước mắt bắt đầu lã chã", Lâm Thanh Mỹ kể lại.

Diễn viên Cám chia sẻ thêm: "Còn cách trường chút xíu, nên em nói chú chở em tới trường, em vô phòng y tế luôn. Đứng trước phòng y tế nín khóc rồi vô vệ sinh vết thương. Về tháo băng gạc đau thấu trời".

Lâm Thanh Mỹ tiết lộ gặp tai nạn giao thông trên đường tới trường học. Ảnh: FBNV.

Lâm Thanh Mỹ sau đó trấn an người hâm mộ và cảm ơn những lời hỏi thăm, động viên của khán giả.

Lâm Thanh Mỹ là gương mặt trẻ tiềm năng của điện ảnh Việt. Cô mới đây đóng vai nữ chính trong bộ phim kinh dị 18+ Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của cây bút Thục Linh, xoay quanh hành trình của cô dâu trẻ tên Nhài (Lâm Thanh Mỹ), bị cuốn vào mớ bòng bong tà thuật quỷ quái nơi nhà chồng mới cưới.

Trong phim, Lâm Thanh Mỹ có một số cảnh nóng với bạn diễn Hữu Vy. "Trước khi bước vào cảnh quay gần gũi với anh Hữu Vi, tôi hỏi đạo diễn cụ thể là mọi người sẽ quay thế nào, triển khai ra sao. Vì tôi rất sợ ảnh hưởng tới hình ảnh từ trước tới nay của mình. Ê-kíp hiểu những lo lắng của tôi và phân tích rằng phim kinh dị nên những góc quay sẽ an toàn, giữ sự thoải mái cho diễn viên", Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.

Sắp tới, người đẹp tiếp tục trở lại với vai diễn trong phim Cục vàng của ngoại, dự kiến ra rạp vào giữa tháng 10.