Làm sao để biết mình có bị kháng insulin hay không?

Kháng insulin có thể âm thầm liên quan đến nhiều dấu hiệu quen thuộc như mỡ bụng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay da sẫm màu.

Nhiều chuyên gia y tế không biết kháng insulin phổ biến đến mức nào, những vấn đề nó có thể gây ra, và quan trọng nhất là cách nhận biết nó. Vì vậy ngay cả khi bác sĩ của bạn được tiếng tốt, bạn có thể vẫn chưa được kiểm tra nguy cơ.

Để đánh giá mức độ rủi ro của bạn, hãy trả lời các câu hỏi sau

Bạn có nhiều mỡ quanh bụng hơn bạn muốn không?

Bạn có bị cao huyết áp không?

Gia đình bạn có tiền sử bệnh tim không?

Bạn có nồng độ triglyceride trong máu cao không?

Bạn có dễ bị giữ nước không?

Bạn có những mảng da đậm màu hoặc những mụn nhỏ (mụn thịt) ở cổ, nách hoặc các vị trí khác không?

Trong gia đình bạn có người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2 không?

Bạn có mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS: đối với nữ) hoặc rối loạn cương dương (đối với nam) không?

Kháng insulin là tác nhân âm thầm thúc đẩy bệnh Alzheimer phát triển, khiến não bộ rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng trí nhớ. Ảnh: Shutterstock.

Tất cả những câu hỏi này đều liên quan tới kháng insulin. Nếu bạn trả lời "có" cho một câu, có khả năng bạn đang bị kháng insulin. Nếu trả lời "có" cho hai câu trở lên, rất có thể bạn đang bị kháng insulin. Trong cả hai trường hợp, cuốn sách này dành cho bạn. Hãy đọc để hiểu rõ về rủi ro phổ biến nhất trên thế giới, lý do nó phổ biến, vì sao bạn nên quan tâm và bạn có thể làm gì để xử lý.

Đã đến lúc nhìn nhận sức khỏe của mình theo một cách khác - bạn có thể có một bức tranh rõ ràng hơn về nguy cơ bệnh tật và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn bằng cách tập trung vào insulin.