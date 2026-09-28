Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Vì đâu mà ta bệnh?

Cuốn sách mổ xẻ kháng insulin như căn nguyên gốc rễ đứng sau hàng loạt bệnh mạn tính hiện đại, từ tiểu đường type 2, tim mạch, béo phì đến Alzheimer. Tác giả chứng minh thói quen ăn uống dư thừa carbohydrate tinh chế khiến nồng độ insulin luôn tăng cao, tàn phá tế bào và gây rối loạn chuyển hóa.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Làm sao để biết mình có bị kháng insulin hay không?

  • Thứ hai, 28/9/2026 19:08 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Kháng insulin có thể âm thầm liên quan đến nhiều dấu hiệu quen thuộc như mỡ bụng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay da sẫm màu.

Nhiều chuyên gia y tế không biết kháng insulin phổ biến đến mức nào, những vấn đề nó có thể gây ra, và quan trọng nhất là cách nhận biết nó. Vì vậy ngay cả khi bác sĩ của bạn được tiếng tốt, bạn có thể vẫn chưa được kiểm tra nguy cơ.

Để đánh giá mức độ rủi ro của bạn, hãy trả lời các câu hỏi sau

  • Bạn có nhiều mỡ quanh bụng hơn bạn muốn không?
  • Bạn có bị cao huyết áp không?
  • Gia đình bạn có tiền sử bệnh tim không?
  • Bạn có nồng độ triglyceride trong máu cao không?
  • Bạn có dễ bị giữ nước không?
  • Bạn có những mảng da đậm màu hoặc những mụn nhỏ (mụn thịt) ở cổ, nách hoặc các vị trí khác không?
  • Trong gia đình bạn có người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2 không?
  • Bạn có mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS: đối với nữ) hoặc rối loạn cương dương (đối với nam) không?
kháng insulin ảnh 1

Kháng insulin là tác nhân âm thầm thúc đẩy bệnh Alzheimer phát triển, khiến não bộ rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng trí nhớ. Ảnh: Shutterstock.

Tất cả những câu hỏi này đều liên quan tới kháng insulin. Nếu bạn trả lời "có" cho một câu, có khả năng bạn đang bị kháng insulin. Nếu trả lời "có" cho hai câu trở lên, rất có thể bạn đang bị kháng insulin. Trong cả hai trường hợp, cuốn sách này dành cho bạn. Hãy đọc để hiểu rõ về rủi ro phổ biến nhất trên thế giới, lý do nó phổ biến, vì sao bạn nên quan tâm và bạn có thể làm gì để xử lý.

Đã đến lúc nhìn nhận sức khỏe của mình theo một cách khác - bạn có thể có một bức tranh rõ ràng hơn về nguy cơ bệnh tật và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn bằng cách tập trung vào insulin.

'Vệ sĩ' vô hình của con người

Nếu có hệ miễn dịch ổn định, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus gây nên. Bạn sẽ khỏe mạnh mà không cần tới thuốc men. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

Bất thường khi quan hệ, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 2 ung thư

Đi khám vì ra máu sau quan hệ, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện hai ung thư độc lập ở cổ tử cung và dạ dày, đều còn ở giai đoạn sớm.

6 giờ trước

Những điều mẹ bầu cần lưu ý trong 3 tháng đầu thai kỳ

Ba tháng đầu là giai đoạn thai nhi hình thành nhiều cơ quan quan trọng. Mẹ bầu nên chú ý ăn uống, mỹ phẩm và sinh hoạt lành mạnh để hạn chế những rủi ro không cần thiết cho em bé.

8 giờ trước

Loại cá giàu omega-3 gấp đôi cá hồi mà giá có thể bằng một nửa

Cá thu là nguồn omega-3 dồi dào, quen thuộc với người Việt trong khi giá thường dễ tiếp cận hơn so với cá hồi và phù hợp để đưa vào bữa ăn gia đình.

9 giờ trước

TS Benjamin Bikman

NXB Trẻ

kháng insulin tăng huyết áp rối loạn mỡ máu mỡ bụng

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Mỗi dịp cuối tuần, khoảng sân trước cửa Thư viện Dương Liễu lại xếp kín những chiếc xe đạp mini đầy màu sắc. Chủ nhân của những chiếc xe này là hàng chục độc giả nhí.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý