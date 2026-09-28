Loại cá giàu omega-3 gấp đôi cá hồi mà giá có thể bằng một nửa

Cá thu là nguồn omega-3 dồi dào, quen thuộc với người Việt trong khi giá thường dễ tiếp cận hơn so với cá hồi và phù hợp để đưa vào bữa ăn gia đình.

Cá thu giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đồng thời cung cấp protein và nhiều dưỡng chất, phù hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình. Ảnh: Shutterstock.

Cá thu là loại cá quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, giàu omega-3 (đặc biệt là EPA và DHA), cùng protein, vitamin và khoáng chất. Đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến, phù hợp với nhiều món ăn gia đình, đồng thời góp phần bổ sung các axit béo cần thiết cho cơ thể qua chế độ ăn hàng ngày.

"Kho" omega-3 trong bữa cơm gia đình

Omega-3 là nhóm axit béo không bão hòa đa, trong đó EPA và DHA được tìm thấy nhiều trong các loại cá béo. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), khoảng 85 g cá thu Đại Tây Dương nấu chín cung cấp khoảng 0,43 g EPA và 0,59 g DHA, tổng cộng khoảng 1,02 g EPA+DHA.

Bên cạnh đó, cá thu cũng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất dinh dưỡng, trong khi lượng carbohydrate gần như không đáng kể.

Cá thu giàu omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, trong khi mức giá tương đối mềm, phù hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình. Ảnh: Unsplash.

Một ưu điểm khác của cá thu là mức giá thường dễ tiếp cận hơn, phù hợp với những gia đình muốn bổ sung cá vào thực đơn thường xuyên mà không cần chi quá nhiều cho mỗi bữa ăn.

Nhờ giá thành tương đối mềm, cá thu có thể trở thành lựa chọn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, đồng thời cung cấp nguồn protein và omega-3 đáng kể.

Cá thu có thể được hấp, nướng, kho hoặc áp chảo để đa dạng thực đơn. Khi chế biến, nên ưu tiên cách làm ít dầu, muối và đường, giúp giữ được hương vị tự nhiên của cá và hạn chế lượng chất béo, natri hoặc đường bổ sung trong bữa ăn.

Dù cá thu giàu omega-3, việc xây dựng chế độ ăn đa dạng với nhiều loại cá và hải sản vẫn rất quan trọng. FDA khuyến nghị lựa chọn đa dạng các loại cá thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp. Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ nên đặc biệt lưu ý lựa chọn những loại cá phù hợp với từng nhóm tuổi và nhu cầu dinh dưỡng.

Chọn cá thu tươi để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn

Cá thu được bảo quản không đúng nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, trong đó có Vibrio, Aeromonas và Salmonella. Những vi khuẩn này không chỉ khiến cá nhanh hỏng mà còn có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu người dùng ăn phải cá nhiễm khuẩn và không được chế biến, bảo quản đúng cách.

Khi chọn cá thu, nên ưu tiên cá có mắt trong, mang đỏ tươi, da sáng bóng, thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt. Ảnh: Shutterstock.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khi mua cá thu nguyên con, người dùng nên quan sát kỹ mắt và mang cá. Cá tươi thường có mắt trong, sáng, hơi lồi tự nhiên; mang có màu đỏ tươi hoặc hồng đỏ, không nhớt và không có mùi hôi. Không nên chọn cá có mắt đục, lõm hoặc khô, mang sẫm màu, nhiều nhớt hay xuất hiện mùi bất thường.

Độ tươi của cá cũng có thể được đánh giá qua da, vảy và độ đàn hồi của thịt. Cá thu tươi thường có da sáng bóng, vảy bám chắc vào thân và lớp nhớt trong suốt. Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thân, thịt cá cần săn chắc, có độ đàn hồi và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Nếu thịt mềm nhũn hoặc vết lõm vẫn giữ nguyên sau khi ấn, người mua nên tránh lựa chọn.

Với cá thu phi lê, nên chọn những miếng thịt có màu sắc tự nhiên, bề mặt ẩm nhưng không nhớt, không chảy nhiều dịch và không có mùi chua, khai hoặc mùi lạ. Cá tươi thường có mùi đặc trưng của cá biển, nhưng không có mùi tanh nồng hoặc khó chịu.