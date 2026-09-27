Căn bệnh dễ lây qua tiếp xúc, bắt tay cũng có thể là tác nhân

Bàn tay có thể mang theo vi khuẩn tụ cầu hoặc nấm từ vùng da nhiễm bệnh. Khi tiếp xúc với người khác, mầm bệnh có cơ hội lây sang nếu da bị tổn thương.

Một số bệnh nhiễm trùng da có thể truyền từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp, bao gồm cả bắt tay. Ảnh: CNN.

Một số bệnh nhiễm trùng da có thể truyền từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt khi bàn tay có mầm bệnh và da của người tiếp xúc đang có vết trầy xước hoặc tổn thương.

Theo Times of India, nhiễm trùng da xảy ra khi vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập vào da. Trong đó, tụ cầu là một trong những loại vi khuẩn thường liên quan đến nhiễm trùng da. Một số loại nấm cũng có thể gây các bệnh ngoài da và lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhiễm bệnh hoặc dùng chung đồ cá nhân.

Bàn tay có thể trở thành một mắt xích trong quá trình này. Người đang có tổn thương da có thể vô tình chạm vào vùng nhiễm bệnh, khiến vi khuẩn hoặc nấm bám lên tay. Nếu sau đó bắt tay, chạm vào da người khác hoặc dùng chung đồ vật, mầm bệnh có thể được truyền sang.

Tuy nhiên, chỉ tiếp xúc với bàn tay có mầm bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Nguy cơ cao hơn khi da có vết cắt, trầy xước, vết côn trùng cắn hoặc những tổn thương khác tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm xâm nhập.

Biểu hiện ban đầu của nhiễm trùng da có thể khá nhẹ, chẳng hạn vùng da bị đỏ, ngứa, nổi cục, đau hoặc xuất hiện mụn nước. Một số trường hợp có thể hình thành mủ, khiến vùng da sưng nóng và đau hơn. Nếu nhiễm trùng lan rộng, người bệnh có thể xuất hiện sốt hoặc cảm thấy mệt mỏi.

Với nhiễm khuẩn do tụ cầu, một số trường hợp có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn nếu vi khuẩn xâm nhập sâu vào các mô bên dưới da. Vì vậy, những vùng da ngày càng đỏ, sưng, nóng, đau hoặc có mủ không nên tự ý xử lý kéo dài.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, đặc biệt sau khi chạm vào vùng da bị tổn thương. Người có nhiễm trùng da cũng nên che phủ tổn thương bằng băng sạch nếu phù hợp, tránh dùng chung khăn, quần áo, dao cạo hoặc các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da.

Một cái bắt tay thông thường không phải nguyên nhân trực tiếp khiến một người mắc nhiễm trùng da. Tuy nhiên, khi bàn tay tiếp xúc với vùng da nhiễm bệnh, sau đó truyền mầm bệnh sang người khác và gặp điều kiện thuận lợi như vết thương hở, quá trình lây nhiễm có thể xảy ra. Giữ tay sạch và chăm sóc đúng cách các vết trầy xước là những biện pháp đơn giản giúp giảm nguy cơ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chăm sóc người bệnh và sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi. Khi không có xà phòng và nước, có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn.