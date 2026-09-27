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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Sau sinh, mẹ từng tiểu đường thai kỳ cần nhớ 4 điều

  • Chủ nhật, 27/9/2026 09:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Một thai kỳ từng có đái tháo đường có thể làm tăng nguy cơ bệnh về sau. Cho con bú là một trong những cách mẹ có thể chủ động chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Cho con bú, ăn uống hợp lý và vận động giúp mẹ chủ động giảm nguy cơ bệnh về sau. Ảnh: Unsplash.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, quá trình sản xuất sữa tiêu hao khoảng 400-500 kcal mỗi ngày. Tuyến vú cũng sử dụng glucose trong máu để tổng hợp lactose - thành phần đường chính trong sữa mẹ.

Nhờ đó, việc cho con bú làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng và glucose của cơ thể mẹ, đồng thời có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin.

Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ nếu cho con bú trong những tháng đầu sau sinh có nguy cơ phát triển đái tháo đường type 2 thấp hơn so với người không cho con bú hoặc cho bú trong thời gian ngắn.

Nuôi con bằng sữa mẹ cũng mang lại nhiều lợi ích cho trẻ. Sữa mẹ chứa các oligosaccharide (HMO), góp phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và sự phát triển của trẻ.

Trẻ sinh ra từ mẹ từng mắc đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ cao hơn đối với thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa về sau. Vì vậy, nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những yếu tố có thể góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài của trẻ.

Theo bác sĩ Hồng Sơn, bà mẹ từng mắc đái tháo đường thai kỳ sau khi vượt cạn cần lưu ý 4 điều sau:

Tầm soát đường huyết: Khoảng 4-12 tuần sau sinh, mẹ nên thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (OGTT) 75 g để kiểm tra đường huyết và phát hiện sớm tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường.

Chủ động phòng hạ đường huyết: Một số mẹ có thể cảm thấy hoa mắt, run tay hoặc vã mồ hôi khi cho con bú. Có thể chuẩn bị một bữa phụ nhỏ trước khi cho con bú, chẳng hạn khoai lang luộc, sữa hạt không đường hoặc bánh mì nguyên cám.

Ăn uống hợp lý: Không cần ăn quá nhiều cơm trắng hay xôi để có sữa. Mẹ nên ưu tiên các loại tinh bột chuyển hóa chậm như gạo lứt, yến mạch, khoai lang; tăng rau xanh, lựa chọn nguồn đạm phù hợp và hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, sữa có đường cùng các loại trái cây nhiều đường.

Vận động nhẹ nhàng: Khi sức khỏe cho phép, mẹ có thể đi bộ hoặc vận động nhẹ 15-20 phút sau bữa ăn. Hoạt động thể chất giúp cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn.

"Đái tháo đường thai kỳ không nên được xem là vấn đề kết thúc ngay sau khi sinh. Giai đoạn hậu sản là thời điểm để người mẹ chủ động kiểm soát đường huyết, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi nguy cơ đái tháo đường type 2 về lâu dài", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

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