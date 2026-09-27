Ngày dự sinh được tính như thế nào?

Ngày dự sinh được tính dựa trên tuổi thai, kỳ kinh cuối và siêu âm. Tuy nhiên, em bé có thể chào đời sớm hoặc muộn hơn mốc này.

Ngày dự sinh thường được tính theo mốc 40 tuần thai, nhưng thời điểm em bé chào đời có thể sớm hoặc muộn hơn do nhiều yếu tố. Ảnh: Shutterstock.

Ngày dự sinh thường được tính dựa trên mốc 40 tuần thai. Tuy nhiên, đây chỉ là ngày ước tính bởi thời điểm rụng trứng, thụ thai và quá trình phát triển của thai có thể khác nhau ở mỗi phụ nữ.

Cách tính ngày dự sinh

Theo Parents, cách tính phổ biến cho thấy ngày dự sinh được xác định bằng cách tính 280 ngày, tương đương 40 tuần, kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Cách tính này dựa trên giả định người phụ nữ có chu kỳ kinh khoảng 28 ngày và rụng trứng vào khoảng ngày thứ 14.

Chẳng hạn, nếu ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối là 1/1, ngày dự sinh sẽ được ước tính vào khoảng đầu tháng 10.

Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng có chu kỳ 28 ngày hoặc rụng trứng vào cùng một thời điểm. Vì vậy, cách tính dựa vào kỳ kinh cuối có thể không chính xác, đặc biệt với người có chu kỳ kinh không đều hoặc không nhớ rõ ngày bắt đầu kỳ kinh gần nhất.

Nếu xác định được thời điểm thụ thai, thai kỳ được tính khoảng 38 tuần (266 ngày) kể từ ngày thụ thai. Với những trường hợp thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), thời điểm thụ tinh thường được biết rõ hơn nên việc xác định tuổi thai có thể thuận lợi hơn.

Siêu âm trong những tuần đầu thai kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), siêu âm trong tam cá nguyệt đầu tiên là một trong những phương pháp chính xác nhất để xác định tuổi thai, đặc biệt khi ngày kinh cuối không rõ hoặc không phù hợp với kích thước thai.

Vì sao không nên quá lo nếu sinh trước hoặc sau ngày dự sinh?

Ngày dự sinh không phải hạn chót của thai kỳ. Trên thực tế, chỉ một tỷ lệ nhỏ phụ nữ sinh đúng vào ngày được dự đoán. Em bé có thể chào đời sớm hơn hoặc muộn hơn vài ngày và vẫn nằm trong khoảng thời gian bình thường của thai kỳ.

Đặc biệt, với mẹ mang thai lần đầu, quá trình chuyển dạ có thể bắt đầu muộn hơn so với ngày dự sinh. Theo ACOG, ngày dự sinh có thể sai lệch khoảng hai tuần. Trên thực tế, chỉ khoảng 4% sản phụ sinh đúng ngày dự sinh, trong khi khoảng 70% sinh trong vòng 10 ngày quanh mốc này.

Do đó, việc chưa có dấu hiệu chuyển dạ khi ngày dự sinh đã đến không đồng nghĩa thai có vấn đề. Ngược lại, ngày dự sinh cũng không nên được hiểu là thời điểm mà mẹ chắc chắn phải sinh.

Ở những tuần cuối, thai phụ nên theo dõi các dấu hiệu chuyển dạ và tình trạng của em bé thay vì chỉ tập trung vào một ngày cụ thể. Nếu có dấu hiệu bất thường như giảm hoặc mất cử động thai, chảy máu âm đạo, vỡ ối hoặc những triệu chứng khiến mẹ lo lắng, cần liên hệ cơ sở y tế để được kiểm tra.

Việc đếm ngược từng ngày đến mốc này có thể khiến mẹ dễ thất vọng, sốt ruột hoặc lo lắng nếu ngày dự sinh trôi qua mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Một số người thậm chí có thể bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình khi chưa chuyển dạ đúng ngày.

Thay vào đó, nên xem ngày dự sinh là một mốc tham khảo, đồng thời chuẩn bị tinh thần rằng em bé có thể chào đời sớm hơn hoặc muộn hơn vài ngày. Cách tiếp cận linh hoạt hơn có thể giúp những tuần cuối thai kỳ bớt căng thẳng và phù hợp hơn với tính khó đoán của quá trình sinh nở.