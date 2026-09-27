Những kiểu ăn trứng vịt lộn có thể gây hại cho sức khỏe

Nhiều người ăn trứng vịt lộn vì tin rằng càng ăn càng bổ, càng bổ càng tốt. Tuy nhiên, ăn quá thường xuyên có thể gây đầy bụng, khó tiêu và không phù hợp với một số người.

Được xem là món ăn giàu dinh dưỡng, trứng vịt lộn xuất hiện trong bữa ăn của nhiều người với niềm tin ăn càng nhiều càng "bổ".

Món ăn "bổ" nhưng có thể thành gánh nặng cho cơ thể

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), 100 g trứng vịt lộn (phần ăn được) cung cấp khoảng 182 kcal, 13,6 g protein và 12,4 g lipid. Thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin nhóm A, B, C cùng các khoáng chất như sắt, canxi và phospho.

Đáng chú ý, trứng vịt lộn có hàm lượng vitamin A khá cao. Một quả có thể cung cấp khoảng 875 mcg vitamin A, đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, đồng thời tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình duy trì, tái tạo tế bào da. Bên cạnh đó, trứng vịt lộn chứa sắt, khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu.

Tuy nhiên, việc một thực phẩm giàu dinh dưỡng không đồng nghĩa với việc có thể ăn càng nhiều càng tốt. Lượng ăn và tần suất sử dụng cần được điều chỉnh tùy tình trạng sức khỏe.

Trứng vịt lộn giàu protein, vitamin A, sắt nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Ảnh: Chan Chan.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết những người có vấn đề về tiêu hóa, thường xuyên đầy bụng hoặc khó tiêu nên hạn chế trứng vịt lộn.

"Loại thực phẩm này có thể làm tình trạng đầy bụng, khó tiêu rõ hơn ở những người vốn có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, thay vì ăn thường xuyên hoặc ăn nhiều trong một lần, nhóm này nên sử dụng ở mức vừa phải", bác sĩ Hoài Thu nói.

Một vấn đề khác cần lưu ý là cholesterol. Trứng có chứa cholesterol, do đó người đang gặp vấn đề về cholesterol hoặc rối loạn mỡ máu không nên ăn quá nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho biết trước đây, người ta thường đưa ra khuyến nghị về lượng cholesterol nên nạp mỗi ngày, trong đó mức khoảng 300 mg/ngày từng được sử dụng phổ biến. Một quả trứng chứa khoảng 100-150 mg cholesterol.

Tuy nhiên, hiện các khuyến nghị dinh dưỡng đã dần thay đổi, không còn chỉ tập trung vào một con số cholesterol cụ thể mà chú trọng hơn đến tổng thể chế độ ăn. Do đó, ăn một quả trứng mỗi ngày không đồng nghĩa chắc chắn làm tăng huyết áp hoặc gây tăng mỡ máu. Điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ khẩu phần ăn.

"Nếu đã ăn trứng, mọi người nên đồng thời cân đối với những thực phẩm khác trong bữa ăn, đặc biệt hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol như thịt mỡ, da gia cầm và nội tạng động vật", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Không ăn trứng vịt lộn còn tái

Trứng vịt lộn không phải thực phẩm mà mọi người cần kiêng tuyệt đối. Tuy nhiên, người trưởng thành khỏe mạnh cũng không nên biến món ăn này thành thực phẩm sử dụng hàng ngày.

Bác sĩ Thu khuyến nghị người lớn khỏe mạnh nên ăn tối đa khoảng 2 quả/tuần. Với người cao tuổi hoặc người mắc bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, lượng ăn nên hạn chế hơn, khoảng 1 quả/tuần.

Những người thuộc nhóm này càng cần chú ý tổng lượng cholesterol, chất béo và năng lượng từ toàn bộ khẩu phần thay vì chỉ tính riêng số quả trứng ăn trong tuần.

Ăn quá thường xuyên có thể gây đầy bụng, khó tiêu và không phù hợp với một số người. Ảnh: Hà Giang, Đan Vy.

Thời điểm ăn cũng cần được lưu ý. Trứng vịt lộn có thể được dùng vào bữa sáng hoặc bữa trưa, khi cơ thể còn nhiều thời gian để tiêu hao và chuyển hóa năng lượng. Không nên ăn sau 19h, đặc biệt với những người dễ đầy bụng, khó tiêu.

Một số người có thói quen ăn trứng vịt lộn kèm rau răm và gừng. Dưới góc nhìn y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tính hàn, trong khi rau răm và gừng có tính ấm, được sử dụng cùng với mục đích hỗ trợ tiêu thực, giảm cảm giác đầy hơi và giúp cân bằng món ăn.

Tuy nhiên, cách kết hợp này không thay thế các nguyên tắc về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Người ăn vẫn cần chú ý lượng trứng và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh lượng ăn, cách chế biến trứng vịt lộn cũng rất quan trọng. Mọi người không nên ăn trứng còn tái hoặc chưa được nấu chín hoàn toàn. Trứng chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, trong đó có Salmonella. Loại vi khuẩn này có thể gây các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và sốt.

Trứng vịt lộn có phôi đang phát triển nên càng cần được chế biến kỹ trước khi ăn. Trứng nên được đun sôi kỹ trong khoảng 10-15 phút để giảm nguy cơ vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài vỏ hoặc trong trứng xâm nhập vào cơ thể.

Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn trứng có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ trước khi sử dụng. Không nên vì muốn giữ vị ngon hoặc độ mềm của trứng mà ăn khi chưa chín hoàn toàn.