Hai bộ phận rất bẩn của tôm, tiếc mấy cũng nên bỏ

Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng đầu tôm và đường chỉ đen trên lưng không phải phần nên cố giữ lại khi chế biến.

Tôm giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng không phải phần nào cũng nên ăn. Ảnh: Unsplash.

Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt cung cấp canxi, vitamin D, magie và phốt pho. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con tôm cũng đáng giữ lại.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay lượng canxi trong tôm chủ yếu nằm ở phần thịt, chân và càng. Đây là nguồn canxi có giá trị dinh dưỡng, cùng với vitamin D, magie và phốt pho giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả hơn.

Trong khi đó, nhiều người vẫn có thói quen giữ lại đầu tôm vì cho rằng đây là phần chứa nhiều canxi, thậm chí ăn cả mắt tôm với quan niệm tốt cho mắt và não. Chuyên gia cho rằng đây không phải bộ phận cần ưu tiên khi ăn tôm.

Đầu tôm là nơi chứa các chất cặn bã và không phải nguồn cung cấp canxi đáng kể như nhiều người vẫn nghĩ. Vì vậy, người nội trợ có thể bỏ đầu tôm trước khi nấu, đặc biệt khi chế biến thức ăn cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, khi mua tôm, người tiêu dùng cũng nên quan sát kỹ phần đầu. Nếu đầu tôm có dấu hiệu chuyển màu bất thường hoặc khiến người mua nghi ngờ về độ tươi, không nên lựa chọn.

Phần thứ hai nên bỏ là đường chỉ đen chạy dọc trên lưng tôm. Đây thực chất là đường tiêu hóa của tôm, có thể chứa chất thải.

Do đó, trước khi chế biến, người nội trợ nên bóc vỏ, rút bỏ đường chỉ lưng và làm sạch tôm kỹ. Thao tác này càng cần được chú ý khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ nhỏ, bởi hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, nếu tôm còn tươi, được làm sạch và chế biến đúng cách, phần thịt tôm vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và ưu tiên sử dụng.

Đặc biệt, ông Thịnh nhấn mạnh người tiêu dùng không nên tiếc tôm đã có dấu hiệu ươn, hư hỏng hoặc nghi ngờ nhiễm độc. Với phụ nữ mang thai, việc lựa chọn thực phẩm an toàn càng quan trọng để hạn chế nguy cơ phơi nhiễm các chất có hại, trong đó có kim loại nặng như asen.

Vì vậy, thay vì cố tận dụng mọi bộ phận của con tôm, người nội trợ nên ưu tiên thịt tôm tươi, làm sạch kỹ và loại bỏ đầu cùng đường chỉ lưng trước khi chế biến.