Những điều mẹ bầu cần lưu ý trong 3 tháng đầu thai kỳ

Ba tháng đầu là giai đoạn thai nhi hình thành nhiều cơ quan quan trọng. Mẹ bầu nên chú ý ăn uống, mỹ phẩm và sinh hoạt lành mạnh để hạn chế những rủi ro không cần thiết cho em bé.

Mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, mẹ bầu cần chú ý chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, sử dụng mỹ phẩm và thuốc phù hợp để bảo vệ sức khỏe mẹ và thai nhi. Ảnh: Magnific.

Mang thai là hành trình người mẹ bắt đầu cẩn trọng hơn với từng món ăn, sản phẩm làm đẹp và thói quen sinh hoạt để bảo vệ em bé. Đặc biệt trong những tháng đầu, có những điều tưởng nhỏ nhưng mẹ bầu không nên chủ quan.

Đây cũng là giai đoạn mẹ cần duy trì chế độ ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm an toàn, đồng thời thận trọng khi sử dụng thuốc và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Việc bổ sung vitamin, khoáng chất cần thiết cũng nên được thực hiện theo khuyến nghị của bác sĩ, thay vì tự ý sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm

Trong thai kỳ, việc sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm điều trị không đúng thành phần có thể khiến mẹ bầu vô tình tiếp xúc với những hoạt chất không phù hợp. Đặc biệt, một số thuốc trị mụn chứa retinoid như tretinoin, adapalene được khuyến cáo tránh sử dụng trong thai kỳ.

Mẹ bầu nên thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng trắng da, đặc biệt với những sản phẩm có thành phần chưa rõ mức độ an toàn trong thai kỳ. Ảnh: Magnific.

Bên cạnh đó, các sản phẩm làm trắng da cũng cần đặc biệt lưu ý. Không phải mọi hoạt chất trong mỹ phẩm đều đã có đầy đủ dữ liệu về độ an toàn đối với thai kỳ. Việc sử dụng sản phẩm không rõ thành phần hoặc tiếp tục những sản phẩm có hoạt chất chưa được xác định mức độ an toàn có thể khiến mẹ bầu khó kiểm soát nguy cơ.

Với thuốc nhuộm tóc, mẹ bầu không cần mặc định kiêng hoàn toàn. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, để hóa chất tiếp xúc lâu với da đầu hoặc sử dụng trong không gian kín có thể làm tăng phơi nhiễm không cần thiết.

Theo MotherToBaby, lượng thuốc nhuộm hấp thu qua da đầu khỏe mạnh thường khá thấp khi sử dụng thông thường. Mẹ bầu nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dùng đúng hướng dẫn và đảm bảo nơi thực hiện thông thoáng.

Cẩn trọng khi quan hệ trong thai kỳ

Ngoài chế độ ăn uống, quan hệ cũng là vấn đề mẹ bầu cần lưu ý trong thai kỳ. Với thai kỳ khỏe mạnh, Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) cho biết hầu hết hoạt động tình dục vẫn an toàn và không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu thai kỳ xuất hiện những dấu hiệu hoặc biến chứng cần được theo dõi.

Mẹ bầu cần thận trọng khi quan hệ nếu xuất hiện chảy máu, đau bụng hoặc co thắt bất thường. Ảnh: Pexels.

Nếu mẹ bầu có chảy máu âm đạo, đau hoặc co thắt bất thường, hoặc được bác sĩ khuyến cáo kiêng quan hệ do tình trạng thai kỳ, hai vợ chồng nên tạm ngưng và trao đổi với bác sĩ. Khi quan hệ, nên lựa chọn tư thế thoải mái, tránh gây đau hoặc tạo áp lực lên vùng bụng.

Sau quan hệ, nếu xuất hiện chảy máu nhiều, đau bụng dữ dội hoặc kéo dài, mẹ bầu không nên chủ quan mà cần liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá. Việc kiểm tra kịp thời giúp xác định nguyên nhân và loại trừ những vấn đề có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Ăn uống đủ chất, dinh dưỡng đa dạng

Sữa bầu không phải lựa chọn bắt buộc với mọi phụ nữ mang thai. Một chế độ ăn đa dạng, cân bằng vẫn có thể cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho mẹ và thai nhi. Mẹ bầu có thể sử dụng sữa tươi tiệt trùng hoặc các sản phẩm thay thế phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Nếu chọn sữa thực vật, nên ưu tiên sản phẩm không đường và có bổ sung canxi. Ngoài ra, bữa ăn cần đa dạng rau xanh, trái cây, ngũ cốc hoặc các nguồn tinh bột phù hợp, cùng protein từ thịt, cá, trứng, đậu và các loại hạt. Bên cạnh chế độ ăn, một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt acid folic, có thể cần được bổ sung theo khuyến nghị của bác sĩ.

Mẹ bầu nên duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thực phẩm giàu đạm và các nguồn chất béo phù hợp để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ. Ảnh: Magnific.

Ăn chín, uống đủ nước, tránh thực phẩm sống

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý an toàn thực phẩm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh thịt, cá, hải sản và trứng sống hoặc chưa được nấu chín kỹ vì những thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây bệnh có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

Các món như sushi, hải sản sống, thịt tái, trứng lòng đào hoặc những thực phẩm chưa được xử lý nhiệt đầy đủ nên được hạn chế. Với sữa và các chế phẩm từ sữa, mẹ bầu cần chọn sản phẩm đã thanh trùng hoặc tiệt trùng, tránh sữa chưa qua xử lý nhiệt và các sản phẩm làm từ sữa chưa tiệt trùng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Với cá, mẹ bầu nên lựa chọn những loại có hàm lượng thủy ngân thấp. FDA khuyến cáo tránh một số loại cá chứa nhiều methylmercury như cá mập, cá kiếm, cá thu vua, cá cờ, cá nhám cam và cá ngừ mắt to. Thay vào đó, có thể ăn đa dạng các loại cá phù hợp và được nấu chín kỹ để bổ sung protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho thai kỳ.