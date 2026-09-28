Bất thường khi quan hệ, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 2 ung thư

Đi khám vì ra máu sau quan hệ, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện hai ung thư độc lập ở cổ tử cung và dạ dày, đều còn ở giai đoạn sớm.

Bệnh được phát hiện tình cờ khi chị đi khám vì ra máu sau quan hệ. Ảnh: BVCC.

Người phụ nữ 45 tuổi không đau bụng, không đầy hơi, không nôn ói hay sụt cân. Thế nhưng, trong cùng một đợt thăm khám, bác sĩ phát hiện chị mắc cùng lúc 2 loại ung thư.

Một lần khám, phát hiện hai ung thư

Người bệnh cho hay đến khám sau khi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo sau quan hệ kéo dài khoảng 2 tuần. Khi soi cổ tử cung, bác sĩ phát hiện một polyp ở ống cổ tử cung. Mẫu bệnh phẩm được sinh thiết và cho kết quả ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú tại cổ tử cung, chưa ghi nhận dấu hiệu lan ra ngoài và chưa thấy hạch vùng chậu. Bệnh được xác định ở giai đoạn Ib1.

Đây cũng là lý do khiến người bệnh đi khám và từ đó phát hiện bệnh lý ác tính đầu tiên. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian trước khi phát hiện bệnh, người phụ nữ không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào ở đường tiêu hóa.

Trong cùng đợt thăm khám, chị được nội soi dạ dày tầm soát. Tại hang vị, bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, kích thước khoảng 3 cm.

Tổn thương được sinh thiết. Kết quả cho thấy đây là ung thư dạ dày giai đoạn sớm, được xác định ở giai đoạn T1bN0M0. Như vậy, người bệnh được phát hiện hai ung thư độc lập, gồm ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung và ung thư dạ dày.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị đồng thời hai bệnh trong một cuộc phẫu thuật thay vì thực hiện hai lần mổ riêng biệt.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp của các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tiêu hóa và phụ khoa, gồm tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Mạnh Thắng, Phó khoa Ngoại Quán Sứ 1 và thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hà, khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ.

Ê-kíp ứng dụng nhiều kỹ thuật trong cùng cuộc mổ. Trước hết, phẫu thuật nội soi 3D được sử dụng, giúp phẫu thuật viên quan sát trường mổ với hình ảnh ba chiều, từ đó hỗ trợ thao tác chính xác mà không cần mở bụng lớn.

Với tổn thương dạ dày, người bệnh được phẫu thuật nội soi dạ dày kèm nạo vét hạch có sử dụng Indocyanine Green (ICG). Kỹ thuật này hỗ trợ định vị tổn thương và xác định bản đồ hạch, giúp bác sĩ thực hiện phẫu thuật theo hướng phù hợp với tổn thương.

Đối với ung thư cổ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, đồng thời xác định hạch cửa bằng ICG. Đây là hạch đầu tiên nhận dẫn lưu bạch huyết từ vùng có khối u, qua đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá và tối ưu hóa việc vét hạch chậu.

Người phụ nữ 45 tuổi không có bất kỳ triệu chứng tiêu hóa nào nhưng được phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm, bên cạnh ung thư cổ tử cung. Ảnh: BVCC.

Cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Ngày đầu sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, có thể ngồi dậy và vận động nhẹ.

Không bỏ qua những dấu hiệu nhỏ

Theo bác sĩ Mạnh Thắng, trường hợp này cho thấy việc không có triệu chứng không đồng nghĩa với việc không có bệnh. Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường ít biểu hiện hoặc không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn ói, sụt cân, bệnh có thể đã tiến triển.

Nội soi dạ dày là phương pháp có thể phát hiện những tổn thương sớm và cho phép lấy mẫu sinh thiết ngay trong quá trình thực hiện nếu phát hiện bất thường.

Ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn sớm có khả năng điều trị khỏi trên 90%. Ngược lại, khi bệnh tiến triển hoặc được phát hiện ở giai đoạn muộn, khả năng điều trị giảm đáng kể.

Việt Nam cũng thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao, do đó việc đánh giá nguy cơ và trao đổi với bác sĩ về tầm soát có ý nghĩa trong phát hiện bệnh sớm, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ.

Với ung thư cổ tử cung, ra máu sau quan hệ là một trong những dấu hiệu bất thường cần được thăm khám, thay vì tự điều trị theo hướng viêm nhiễm.

Ung thư cổ tử cung cũng thuộc nhóm bệnh ung thư có thể phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư, trước khi tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap) và xét nghiệm HPV định kỳ có thể giúp phát hiện những bất thường khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng. Tầm soát định kỳ góp phần làm giảm tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư cổ tử cung.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung theo lịch được tư vấn. Khoảng thời gian tầm soát có thể khác nhau tùy phương pháp xét nghiệm và từng trường hợp.

Với ung thư dạ dày, người từ 40 tuổi, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ như nhiễm Helicobacter pylori, gia đình có người mắc ung thư dạ dày, hút thuốc lá hoặc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm muối, nên trao đổi với bác sĩ về nguy cơ và nhu cầu nội soi tầm soát.

Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phù hợp với độ tuổi và yếu tố nguy cơ, đồng thời đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường là những yếu tố quan trọng giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.