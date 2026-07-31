'Làm sạch' dữ liệu là công việc gì mà TP.HCM hỗ trợ 200.000 đồng/ngày?

Đằng sau mức hỗ trợ 200.000 đồng/ngày là khối lượng công việc yêu cầu độ tỉ mỉ và mất thời gian, không đơn giản như nhiều người hình dung.

Người tham gia “làm sạch” dữ liệu phải xử lý khối lượng hồ sơ lớn, đồng thời bảo đảm tiến độ và độ chính xác. Ảnh minh họa: Pexels.

UBND TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ hỗ trợ lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm trên địa bàn. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Công việc “làm sạch” dữ liệu gồm những gì?

Công việc “làm sạch” dữ liệu không chỉ đơn thuần là nhập thông tin vào máy tính. Người tham gia phải xử lý các nguồn dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ, tồn tại dưới cả dạng hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử, sau đó đưa về trạng thái chính xác, đầy đủ, thống nhất và có thể tiếp tục cập nhật.

Trước hết, dữ liệu trên hệ thống phải được rà soát, đối chiếu với hồ sơ giấy, sổ sách lưu trữ hoặc thông tin do các cơ quan khác quản lý. Qua đó, người thực hiện phát hiện những trường hợp bị trùng lặp, thiếu, sai lệch hoặc không còn phù hợp.

Với những tài liệu chưa có trên hệ thống, người tham gia phải thực hiện số hóa. Công việc có thể gồm nhập lại thông tin từ hồ sơ hộ tịch, đất đai, tư pháp và nhiều loại giấy tờ được lưu trữ từ nhiều năm trước.

Sau khi số hóa, dữ liệu tiếp tục được chuẩn hóa theo cấu trúc chung. Các trường thông tin như họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ, diện tích đất hoặc tình trạng pháp lý phải được sắp xếp và định dạng thống nhất để có thể kết nối với các hệ thống khác.

Sau khi số hóa, dữ liệu sẽ được sắp xếp và định dạng thống nhất để có thể kết nối với các hệ thống khác. Ảnh: Xuân Sang.

Nếu thông tin giữa các nguồn không trùng khớp hoặc chưa đủ căn cứ xác định, người thực hiện phải phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh. Việc này nhằm hạn chế tình trạng một người có nhiều thông tin khác nhau trên các hệ thống hoặc cùng một hồ sơ nhưng tồn tại nhiều phiên bản.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, đồng thời có thể cập nhật thường xuyên và chia sẻ giữa các cơ quan.

Khối lượng công việc được thể hiện rõ qua kết quả các đợt cao điểm trước đây. Riêng năm 2025, TP.HCM đã làm sạch thông tin tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu người, đồng thời số hóa và cập nhật hơn 3,1 triệu thửa đất.

Đây đều là những nhóm dữ liệu phức tạp, được hình thành qua nhiều giai đoạn và có thể tồn tại khác biệt giữa hồ sơ giấy, dữ liệu địa phương và hệ thống điện tử. Vì vậy, một sai sót trong quá trình nhập hoặc đối chiếu có thể ảnh hưởng đến việc xử lý thủ tục hành chính sau này.

Từ năm 2026 đến hết năm 2027, thành phố dự kiến triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu. Mỗi đợt có thể huy động tối đa 7.000 người, kéo dài không quá 90 ngày và phải xác định rõ khối lượng, chất lượng kết quả đầu ra.

Với quy mô này, người tham gia không chỉ phải xử lý số lượng hồ sơ lớn mà còn phải bảo đảm tiến độ và độ chính xác. Dữ liệu sau khi được làm sạch sẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Không phải ai cũng có thể đăng ký

Khoản hỗ trợ 200.000 đồng/ngày không áp dụng theo hình thức người dân tự đăng ký. Nhân sự tham gia phải được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị hoặc địa phương rà soát, lựa chọn theo nhu cầu của từng kế hoạch cao điểm.

Người được lựa chọn phải có năng lực, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cử, phân công hoặc huy động làm căn cứ tham gia và chi trả.

Với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, thời gian được tính hỗ trợ phải nằm ngoài giờ làm việc đã được trả lương theo quy định.

Mức hỗ trợ được tính theo số ngày làm việc thực tế và bảng chấm công đầy đủ. Ảnh: pexels.

Mức hỗ trợ được tính theo số ngày làm việc thực tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người tham gia phải được chấm công đầy đủ, đồng thời có khối lượng và kết quả công việc được đơn vị phụ trách xác nhận.

Khi đợt cao điểm kết thúc, cơ quan phụ trách sẽ nghiệm thu, đối chiếu danh sách nhân sự, bảng chấm công và kết quả công việc để làm căn cứ chi trả.Như vậy, việc chi trả không chỉ căn cứ vào số ngày làm việc mà còn dựa trên kết quả nhiệm vụ được giao.