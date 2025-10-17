Làm rõ vụ nữ sinh bị túm tóc, hành hung trong clip lan trên mạng

Vụ việc cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Ngày 17/10, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Thi đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn nam túm tóc, đánh liên tiếp được lan truyền trên mạng xã hội ngày 16/10.

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt-Đức Nghệ An thông tin, vụ việc xảy ra ngày 15/10, hai học sinh trong clip đều đang học lớp 10 tại trường.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm việc với phụ huynh các học sinh liên quan. Nữ sinh bị đánh đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đã có từ trước, khi các em chưa nhập học. Sau khi cùng vào trường, các em tiếp tục nhắn tin thách thức nhau rồi xảy ra vụ việc...

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn hai phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này; xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh...

Sự việc nữ sinh bị bạn nam hành hung ở Nghệ An một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và tôn trọng cho tất cả học sinh.