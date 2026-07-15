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Pháp luật

Làm giả 14 sổ đỏ, lừa 17 tỷ đồng 'nuôi' game

  • Thứ tư, 15/7/2026 22:12 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai ở Đắk Lắk làm giả 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,1 tỷ đồng "nuôi" game.

Đối tượng Võ Hoàn Thiện. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 15/7, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024 do nghiện game và không có đủ tiền để mua đồ vật trong game, Võ Hoàn Thiện nảy sinh ý định mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà và đất của gia đình để thế chấp vay ngân hàng 2 tỷ đồng.

Sau đó, Thiện sử dụng toàn bộ số tiền này đầu tư mua đồ vật ảo trong game online.

Đến tháng 1/2025, lợi dụng vị trí công tác được giao tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Thiện giữ lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thu hồi từ người dân khi làm thủ tục, tự ý xóa dấu “đã thu hồi” hoặc dán lại “lỗ bấm thu hồi” rồi tự in thông tin biến động sang tên cho bố ruột rồi tặng cho mình, tự ký giả chữ ký của Phó giám đốc Chi nhánh, sau đó lừa bộ phận văn thư đóng dấu thật của cơ quan.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Thiện đã tạo 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả, sau đó thực hiện nhiều vụ lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị Võ Hoàn Thiện sử dụng vào việc chơi game online.

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https://tienphong.vn/can-bo-van-phong-dang-ky-dat-dai-lam-gia-14-so-do-de-lua-17-ty-dong-nuoi-game-post1859982.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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