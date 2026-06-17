Sửa nội dung sổ đỏ, một viên chức văn phòng đăng ký đất ở Lào Cai bị khởi tố

Một viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai bị khởi tố do tự ý chỉnh sửa nội dung trên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (39 tuổi, trú tại tổ dân phố Hòa Quân, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điểm a, Khoản 1, Điều 359 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng liên quan đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Phương Thảo hiện là viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, thông qua quan hệ quen biết, một số người dân đã nhờ Thảo hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như chuyển mục đích sử dụng đất hoặc tăng diện tích đất được công nhận.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Thảo bị xác định đã tự ý chỉnh sửa, làm thay đổi nội dung trên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi giao lại cho người dân sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng hành vi nêu trên đã xâm phạm hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đồng thời ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đến ngày 16/6, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can để phục vụ công tác điều tra, thu thập tài liệu liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.