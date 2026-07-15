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Pháp luật

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

  • Thứ tư, 15/7/2026 19:44 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại BT2A-4, làng Việt kiều Châu Âu, khu đô thị Mộ Lao, phường Hà Đông); Đào Bá Đoàn (SN 1971; trú tại số 246, HH3 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt); Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại căn hộ 809 khu nhà ở cao tầng CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

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Đối tượng Nguyễn Thuý Hằng.

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

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Đối tượng Đào Bá Đoàn.

Liên quan vụ án trên, trước đó, ngày 2/7 và ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 1961; trú tại số 40, ngõ 12, Đào Tấn, phường Giảng Võ) và Trần Việt Anh (SN 1993; trú tại số 6, ngõ 186, đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Nguyễn Văn Yên.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh

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https://cand.vn/khoi-to-them-3-bi-can-lien-quan-cuon-sach-chuyen-voi-thanh-loi-ke-moi-ve-anh-sang-post816895.html

Xuân Mai/Công an nhân dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chuyện với thanh khởi tố hội nhà văn nhà xuất bản

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