Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh

Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh trong vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng".

Bị can Nguyễn Thành Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Thông tin được phát trên Chương trình Thời sự của VTV tối 7/7.

Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Trần Việt Anh. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.

Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.