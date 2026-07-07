Công an làm việc với 70 trường hợp tương tác trang của Lê Trung Khoa

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hơn 200 trường hợp theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa và đã làm việc với 70 trường hợp.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hơn 200 trường hợp trên địa bàn tỉnh theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Trang “thoibao.de” của Lê Trung Khoa.

Trên cơ sở rà soát, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo công an các xã, phường xác minh, làm việc với các trường hợp liên quan. Kết quả xác định có 90 trường hợp cổ vũ, chia sẻ, bình luận tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.

Đến ngày 30/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với 70 trường hợp. Phần lớn cho biết việc tương tác với các nội dung trên xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, những người này đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, chấm dứt theo dõi các trang, kênh của đối tượng và cam kết không tái phạm.

Đối tượng Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện sống tại Cộng hòa Liên bang Đức). Lê Trung Khoa đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Phần lớn các trường hợp cho biết việc tương tác với các nội dung của Lê Trung Khoa xuất phát từ sự tò mò, thiếu hiểu biết.

Ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động.

Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.