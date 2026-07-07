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Pháp luật

Sập bẫy đầu tư lãi đến 40%, nhiều người bị lừa tiền

  • Thứ ba, 7/7/2026 13:44 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Trần Thị Thu Thảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2021 và 2022 tại TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Trần Thị Thu Thảo (SN 1993; trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Thị Thu Thảo đã đưa ra thông tin mình đang kinh doanh bất động sản tại các dự án lớn ở Hưng Yên và một số địa phương khác, cần vốn để kinh doanh và kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn cùng với Thảo.

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Đối tượng Trần Thị Thu Thảo.

Người phụ nữ này đã hứa hẹn khi nhà đầu tư góp vốn từ 1 ngày đến 2 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận 10-40%. Do tin tưởng Thảo, nhiều bị hại tin tưởng đưa tiền cho Thảo để góp đầu tư kinh doanh bất động sản theo thông tin nữ giới này đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Thu Thảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Luật Đất đai" năm 2024 gồm 16 chương với 260 điều, được chuẩn bị trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

https://anninhthudo.vn/sap-bay-dau-tu-lai-den-40-nhieu-nguoi-bi-tran-thi-thu-thao-lua-tien-post658811.antd

Linh Nhi/An ninh thủ đô

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