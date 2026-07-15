Bắc Ninh khởi tố 45 bị can liên quan tội danh tham nhũng và chức vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 16 vụ án, với 45 bị can liên quan tội danh tham nhũng và chức vụ.

Ngày 15/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, khởi tố mới 16 vụ, với 45 bị can liên quan các tội danh tham nhũng và chức vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền thu hồi đạt hơn 58 tỷ đồng , tương đương 82% số tài sản phải thu hồi.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, báo cáo công tác phòng chống tội phạm tại kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong số các vụ án đã khởi tố có 5 vụ, 13 bị can về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 1 vụ, 5 bị can về tội "Nhận hối lộ"; 9 vụ, 20 bị can về tội "Tham ô tài sản"; 5 bị can về tội "Giả mạo trong công tác"; 2 bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 1 vụ về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, các vụ án tham nhũng chủ yếu xảy ra ở cấp xã, thôn, tập trung trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Đối với khu vực ngoài Nhà nước, hành vi vi phạm phổ biến là lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" tiếp tục giảm cả về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Trong kỳ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tội phạm sử dụng công nghệ cao và mạng viễn thông ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi như chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay tiền, lừa mua bán hàng online, đầu tư tài chính...

HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 6. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Ninh cảnh báo một số đối tượng tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến đang có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý, xác minh 2.879 tố giác, tin báo về tội phạm; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 1.778 vụ với 3.973 bị can; đình chỉ điều tra 19 vụ, 160 bị can; tạm đình chỉ điều tra 78 vụ, 20 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã truy tố, chuyển tòa án 1.785 vụ với 4.000 bị can. Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm 1.942 vụ với 4.485 bị cáo. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ và vận động đầu thú 44 đối tượng truy nã, trong đó có 26 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.