Phá đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động ở Campuchia.

Ngày 15/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tham gia đường dây rửa tiền gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (32 tuổi), Tạ Vũ Minh Duy (32 tuổi), Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi) cùng trú tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra lấy lời khai 5 đối tượng. Ảnh: C.A.

Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng .

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.