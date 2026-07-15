Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng

Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, làm rõ hành vi của nhiều đối tượng.

Ngày 14/7, theo tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng, đơn vị đã tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây nêu trên là Nguyễn Xuân Trần Minh (SN 1993, trú xã Vinh Lộc, thành phố Huế) cùng các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thường xuyên truy cập vào các website cá cược như bong88.com, agbong88.com... Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Trần Minh, với thủ đoạn sử dụng tài khoản cá cược cấp đại lý, Minh đã phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các đối tượng khác quản lý, sử dụng nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này có tổng số tiền giao dịch hơn 45 tỷ đồng , phản ánh tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trần Minh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Huy Hoàng (SN 1984, trú phường Vĩnh Lộc); Nguyễn Anh Dũng (SN 1985, trú phường Bẩy Hiền); Lê Văn Kim (SN 1977) và Nguyễn Phúc Hiếu (SN 2000, cùng trú phường Tân Phú); Phạm Quốc Vượng (SN 1981, trú phường 14) cùng TP.HCM.

Hiện Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.