Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn 'sang tên' sổ đỏ

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục vay vốn, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng tại Vĩnh Phúc dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng ở chi nhánh Vĩnh Phúc. Trong quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định, Giang đã lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của những khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ công bố các quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Công Giang.

Đối tượng Giang đưa ra thông tin gian dối rằng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, Giang làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang cho người khác đứng tên (thực chất là người do Giang mượn danh nghĩa đứng hộ).

Khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định chính xác tổng số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản như sau:

Đọc kỹ nội dung trước khi đặt bút ký: Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ bản chất của giao dịch, đồng thời có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

Không giao dịch dựa trên "lời hứa suông": Người dân tuyệt đối không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa hiểu rõ bản chất hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân, tổ chức đã từng giao dịch với đối tượng Vũ Công Giang theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, chủ động liên hệ với Cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.