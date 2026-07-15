Vụ 147 điểm 10 môn Toán: 26 bị can bị khởi tố tội gì?

Sau khi khởi tố thêm 7 bị can, vụ án liên quan 147 bài thi môn Toán điểm 10 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tổng cộng 26 bị can với các tội danh khác nhau.

Liên quan vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cùng 6 trường hợp liên quan.

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo cơ quan điều tra, cả 7 bị can đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an tỉnh cho biết tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 9/7 về kết quả điều tra bước đầu vụ việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ đó, Nguyễn Hà Duy vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Đến nay, trong số các bị can đã được công bố, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Nguyễn Hà Duy cùng 15 bị can vừa bị khởi tố ngày 12/7 bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị can khác bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng chưa công bố danh tính.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc được phát hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó có 147 bài thi đạt điểm 10, dẫn đến quá trình rà soát của cơ quan chức năng.

Ngày 5/7, Nguyễn Hà Duy bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đến ngày 8/7 bị khởi tố. Cùng với việc mở rộng điều tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh tại điểm thi này thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh.