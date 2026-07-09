Khởi tố một hiệu phó trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin tại họp báo. Ảnh: Ngọc Bích.

Tại họp báo chiều 9/7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bị can Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên - được phân công làm trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc theo quy chế, bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài môn Toán chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy - giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang - đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Với hành vi này, bị can Nguyễn Hà Duy đã bị tạm giữ hình sự hôm 4/7.

Ông Tuấn nói thêm cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Hà Duy xuất phát từ mục đích muốn tạo thành tích cho cá nhân và tập thể.

Dù vậy, hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi và gây dư luận xấu trong xã hội.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Ngoài trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và Thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy, cơ quan chức năng chưa nêu tên cụ thể hai bị can còn lại.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra xác định Hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án; xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ vi phạm của từng bị can và các cá nhân có liên quan; làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, cũng như xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, công bằng cho các thí sinh.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.