Lãi suất cho vay bình quân tăng lên gần 10%/năm

Dữ liệu mới nhất cho thấy lãi suất cho vay bình quân giữa các ngân hàng đang chênh lệch rõ rệt, từ dưới 6%/năm ở nhóm quốc doanh lên gần 10%/năm tại nhiều ngân hàng tư nhân nhỏ.

Trong khi "Big 4" ngân hàng quốc doanh duy trì mức lãi cho vay bình quân thấp, nhiều ngân hàng tư nhân - đặc biệt nhóm quy mô nhỏ - đang áp dụng mức lãi cao hơn đáng kể.

Lãi vay ở 4 ngân hàng quốc doanh thấp nhất thị trường

Dữ liệu tổng hợp cho thấy nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân thấp nhất hệ thống.

Cụ thể, VietinBank đang có mức lãi suất bình quân thấp nhất, khoảng 5,95%/năm, theo sau là Vietcombank ở mức 6,1%/năm và BIDV với 6,35%/năm. Riêng Agribank ghi nhận mức cao hơn đáng kể, lên tới 8,04%/năm.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chênh lệch lãi suất (giữa cho vay và huy động) của nhóm này lại tương đối thấp. Agribank chỉ ghi nhận mức chênh lệch 1,08 điểm %, thấp nhất toàn hệ thống. Trong khi đó, con số này ở VietinBank là 2,26 điểm %, BIDV là 2,76 điểm % và Vietcombank khoảng 3 điểm %.

Điều này phản ánh vai trò dẫn dắt thị trường của nhóm ngân hàng quốc doanh, khi giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế, chấp nhận biên lợi nhuận không quá cao.

Lãi suất cho vay cao hơn đáng kể tại ngân hàng tư nhân

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn như Techcombank, ACB, MBBank, Sacombank, VIB hay SHB, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân đã cao hơn rõ rệt.

Trong đó, ACB ghi nhận mức 8,19%/năm, MB là 7,29%/năm, còn SHB đạt 8,68%/năm. Nhóm ngân hàng này đang duy trì mức lãi suất trung bình cao hơn 1-2 điểm % so với các ngân hàng quốc doanh.

Đáng chú ý, một số ngân hàng có mức lãi suất cho vay lên tới trên 9%/năm như Techcombank (9,45%), VIB (9,4%) hay Sacombank (9,57%).

Không chỉ lãi suất cao hơn, biên chênh lệch lãi suất cho vay bình quân với huy động vốn bình quân của nhóm này cũng ở mức đáng kể. Sacombank có chênh lệch lên tới 4,59 điểm %, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Techcombank cũng ghi nhận 4,34 điểm %, trong khi MBBank và ACB lần lượt là 2,75 và 2,57 điểm %.

Sự khác biệt này cho thấy các ngân hàng tư nhân lớn có xu hướng tối ưu biên lợi nhuận tốt hơn, song vẫn duy trì sự cân đối để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong cho vay.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN Ngân hàng Lãi suất bình quân (%/năm) Chênh lệch lãi suất bình quân (điểm %) Vietcombank 6,1 3 BIDV 6,35 2,76 VietinBank 5,95 2,26 Agribank 8,04 1,08 ACB 8,19 2,57 LPBank 8,59 3,07 OCB 9,6 3,96 SHB 8,68 2,31 Sacombank 9,57 4,59 MSB 7,22 1,68 NamABank 7,41 1,71 VietABank 8,91 1,65 KienlongBank 8,92 2,3 BacABank 9,83 3,27 ABBank 7,16 1,45 Techcombank 9,45 4,34 VIB 9,4 2,47 MB 7,29 2,75 SaigonBank 8,5 3,2 Bảo Việt Bank 9,12 3,34

Tại nhóm ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ hơn như LPBank, OCB, Nam A Bank, VietABank, KienlongBank, Bac A Bank, ABBank hay SaigonBank, khảo sát cho thấy mức lãi suất cho vay bình quân cao hơn đáng kể.

Tiêu biểu, OCB ghi nhận mức lãi suất lên tới 9,6%/năm, cùng chênh lệch lãi suất 3,96 điểm %. Bac A Bank thậm chí còn cao hơn, ở mức 9,83%/năm, với biên chênh lệch 3,27 điểm %.

Một số ngân hàng khác như VietABank (8,91%), KienlongBank (8,92%) hay LPBank (8,59%) cũng duy trì mức lãi suất cao hơn đáng kể so với trung bình toàn hệ thống. Riêng một số ngân hàng như ABBank (7,16%) hay MSB (7,22%) có mức lãi thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn so với "Big 4".

Các ngân hàng quy mô nhỏ có biên chênh lệch lãi suất cao hơn, phản ánh áp lực chi phí vốn lớn hơn cũng như nhu cầu tối ưu lợi nhuận. Lý do là nhóm này thường gặp hạn chế về nguồn vốn giá rẻ (CASA), buộc phải huy động với lãi suất cao hơn, kéo theo lãi suất cho vay tăng tương ứng.

Hiện khoảng cách lãi suất cho vay bình quân giữa nhóm thấp nhất (khoảng 5,95%) và cao nhất (9,83%) lên tới gần 4 điểm %, cho thấy khác biệt lớn về cấu trúc vốn, chiến lược kinh doanh và tệp khách hàng.