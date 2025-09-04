Lady Gaga hủy show đột ngột

Chỉ vài giờ trước khi lên sân khấu biểu diễn tại Miami, Lady Gaga thông báo hủy show do gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Deadline, Lady Gaga vừa thông báo phải hủy buổi diễn tại Miami, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Mayhem Ball Tour. Lý do đưa ra là nữ ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, có nguy cơ tổn thương dây thanh quản nghiêm trọng nếu tiếp tục biểu diễn.

“Xin chào mọi người, tôi thật sự xin lỗi nhưng buộc phải hủy buổi diễn tối nay ở Miami. Trong buổi tập hôm qua và khi khởi động giọng hôm nay, cổ họng tôi bị tổn thương. Bác sĩ và giảng viên thanh nhạc đều khuyên tôi không nên tiếp tục biểu diễn vì rủi ro quá lớn", ngôi sao âm nhạc viết trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ thêm: “Tôi muốn mạnh mẽ và cố gắng vượt qua để hát cho các bạn, nhưng tôi không thể đánh cược để rồi có thể bị tổn thương dây thanh lâu dài, thậm chí vĩnh viễn. Rủi ro là rất rõ ràng, đặc biệt khi tôi luôn hát live mỗi đêm. Đây là quyết định khó khăn và đau lòng. Mong các bạn tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy thất vọng và bất tiện... Chúng tôi đang cố gắng sắp xếp lại lịch sớm nhất có thể".

Lady Gaga hủy show tại Miama vì gặp vấn đề về sức khỏe. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Lady Gaga nhanh chóng thu hút quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Bên cạnh những lời bình luận động viên, hỏi thăm sức khỏe nữ ca sĩ, không ít khán giả bày tỏ thắc mắc về việc hoàn vé hay BTC sắp xếp lại lịch trình biểu diễn mới.

Hiện tại, phía Lady Gaga vẫn chưa lên tiếng về việc có tiếp tục biểu diễn ở những chặng kế tiếp, bao gồm hai đêm diễn tại Madison Square Garden, New York, vào ngày 6 và 7/9, hay không.

Theo Deadline, việc nghệ sĩ âm nhạc phải hủy show do lo ngại tổn thương dây thanh không hiếm. Trước Gaga, nhiều ngôi sao hàng đầu như Adele, Shakira hay Ariana Grande cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự.

Chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour của lady Gaga khởi động từ giữa tháng 7, mở rộng sang châu Âu với nhiều địa điểm lớn như London, Milan, Barcelona, Paris và nhiều thành phố khác.

Mới đây, Lady Gaga còn cho ra mắt ca khúc mới The Dead Dance kèm MV do Tim Burton đạo diễn, mở đường cho màn cameo gây bất ngờ của cô trong mùa 2 series đình đám Wednesday. Tuần trước, cô cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong dàn nghệ sĩ biểu diễn tại MTV VMA cùng Doja Cat, Sabrina Carpenter và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.