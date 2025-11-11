Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỷ phú Warren Buffet đẩy nhanh chuyển giao tài sản

  • Thứ ba, 11/11/2025 09:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong bức thư gửi dịp Lễ tạ ơn, nhà đầu tư huyền thoại 95 tuổi cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ quyên tặng tài sản trị giá 149 tỷ USD cho các quỹ của 3 người con, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng CEO kế nhiệm Greg Abel.

Huyền thoại Warren Buffet để lại tài sản cho các con và bày tỏ niềm tin vào thế hệ lãnh đạo kế nhiệm của Berkshire Hathaway. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết ông sẽ tăng tốc chuyển giao tài sản cá nhân - phần lớn là cổ phiếu Berkshire Hathaway - cho các tổ chức từ thiện do 3 người con điều hành, đồng thời giữ lại một phần nhỏ cổ phần trong ngắn hạn để đảm bảo sự chuyển tiếp ổn định cho tập đoàn, theo CNBC.

Trong bức thư gửi các cổ đông, ông cho biết quyết định này được đưa ra vì "các con tôi đều đã lớn tuổi, và tôi muốn họ có đủ thời gian để xử lý toàn bộ tài sản trước khi người được ủy thác thay thế họ".

Tỷ phú 95 tuổi khẳng định vẫn hoàn toàn tin tưởng vào người kế nhiệm Greg Abel (63 tuổi), người sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO Berkshire Hathaway từ đầu năm 2026 và cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị để hỗ trợ giai đoạn chuyển giao.

Theo số liệu cuối quý II, Buffett đang là cổ đông lớn nhất của tập đoàn khi sở hữu khoảng 149 tỷ USD cổ phiếu Berkshire. Phần lớn tài sản của ông nằm ở cổ phiếu loại A, hiện giao dịch quanh mức 751.480 USD/cổ phiếu.

Trong thư, Buffett tiết lộ đã chuyển 1.800 cổ phiếu loại A (tương đương 2,7 triệu cổ phiếu loại B) cho 4 quỹ gia đình, gồm: Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation. Tổng giá trị lên đến hơn 1,3 tỷ USD.

"Việc đẩy nhanh quyên góp không phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong niềm tin của tôi về tương lai Berkshire. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng các con mình có đủ thời gian để hoàn tất sứ mệnh này", ông viết.

Buffet trải lòng thêm: "Nhìn chung tôi vẫn khỏe. Tôi đi lại chậm hơn, đọc khó hơn vì tuổi già đến, nhưng vẫn làm việc tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần cùng những người tuyệt vời".

Nhà đầu tư kỳ cựu cũng khẳng định Berkshire được thiết kế để trụ vững trong mọi hoàn cảnh, với bảng cân đối tài chính mạnh mẽ và 381,6 tỷ USD tiền mặt đạt mức kỷ lục trong lịch sử công ty.

Đây cũng là bức thư đầu tiên kể từ khi ông công bố kế hoạch rời ghế CEO, khép lại hơn 60 năm lãnh đạo Berkshire Hathaway - hành trình biến một nhà máy dệt nhỏ thành tập đoàn hơn 1.000 tỷ USD, sở hữu hàng loạt công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, năng lượng, đường sắt và hàng tiêu dùng.

Lam Như

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

Đọc tiếp

