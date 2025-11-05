Người đứng đầu một trong những gia tộc giàu có nhất châu Á qua đời

Sự ra đi của Gopichand Hinduja, Chủ tịch Hinduja Group, một trong những gia tộc giàu có nhất châu Á, gợi lại truyền thống "thừa kế" độc đáo của gia tộc.

Chân dung tỷ phú Gopichand Hinduja. Ảnh: Simon Dawson/Bloomberg.

Người phát ngôn của tập đoàn đã xác nhận thông tin qua email hôm 4/11, theo Bloomberg.

Trong giới kinh doanh, ông Gopichand Hinduja thường được biết đến với biệt danh "G.P". Ông là con thứ trong gia đình 4 anh em nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hinduja suốt nhiều thập kỷ. Người anh cả, Srichand, đã qua đời năm 2023 ở tuổi 87 sau thời gian mắc chứng sa sút trí tuệ.

Đây là một tập đoàn tư nhân gốc Ấn Độ, hiện đặt trụ sở tại London, Anh và hoạt động khắp 38 quốc gia với hơn 200.000 nhân viên, trải rộng các lĩnh vực từ y tế, năng lượng đến truyền thông.

Danh mục tài sản của Hinduja Group gồm nhiều khoản nắm giữ lớn tại các doanh nghiệp niêm yết ở Ấn Độ từ hãng xe Ashok Leyland Ltd. đến ngân hàng IndusInd Bank Ltd.

Gia tộc Hinduja gần đây cũng cải tạo một khách sạn gần số 10 phố Downing ở London. Họ sở hữu một cụm dinh thự nhìn ra công viên St James’s và có công ty bất động sản với danh mục đất hơn 250 mẫu Anh khắp Ấn Độ.

Qua ít nhất 4 thế hệ, gia tộc Hinduja sở hữu tài sản ròng hơn 12 tỷ USD , nằm trong nhóm gia đình giàu nhất châu Á theo Bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

Sinh năm 1940, Gopichand gia nhập công ty gia đình năm 1959 sau khi rời đại học. Khi đó, cha ông, Parmanand Deepchand Hinduja, đã gây dựng gia sản bằng cách nhập khẩu thảm, trái cây khô, nghệ tây từ Iran và xuất khẩu hàng dệt, trà cùng nhiều mặt hàng khác.

Sau này, Gopichand góp phần mở rộng mạnh mẽ hoạt động của gia đình. Theo website của tập đoàn, ông dẫn dắt bước tiến vào các lĩnh vực điện lực và hạ tầng khi thâu tóm nhà sản xuất xe tải Ashok Leyland Ltd. và Gulf Oil International trong thập niên 1980.

Hai người em trai còn lại - Prakash, 80 tuổi và Ashok, sẽ tròn 76 tuổi trong năm nay - lần lượt giữ chức Chủ tịch phụ trách hoạt động của Hinduja Group tại châu Âu và Ấn Độ.

Tài sản của Hinduja Group do các thành viên sở hữu theo một cấu trúc dựa trên nguyên tắc "một người vì mọi người" và mỗi người khi qua đời sẽ chỉ định những người còn lại thi hành di chúc.

Từ năm 2021, nguyên tắc này trở thành tâm điểm một vụ kiện tại Vương quốc Anh, nơi Srichand sinh sống, khi ông và con gái Vinoo tìm cách tách một phần tài sản gia đình trong khi ba người em vẫn muốn tiếp tục duy trì phương châm lâu đời.

Dù gia tộc tuyên bố "đình chiến" vào cuối năm 2022, những tuần trước khi Srichand qua đời vẫn xuất hiện những nguồn tin cho biết các tranh chấp liên quan tiếp tục được thương lượng kín.