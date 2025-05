Kylie Jenner diện bikini 10.000 USD

Kylie Jenner gây chú ý khi diện bikini trị giá gần 10.000 USD. Bộ ảnh gợi cảm của cô nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Theo Page Six, ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện trang phục bikini màu đỏ nổi bật, được đính đá thủ công.

Mẫu bikini này thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 1995 của nhà mốt Chanel. Thiết kế từng được các siêu mẫu huyền thoại như Naomi Campbell và Claudia Schiffer trình diễn trên sàn catwalk. Bộ bikini này hiện được rao bán trên thị trường với giá gần 10.000 USD .

Cùng với bài đăng, ngôi sao 27 tuổi viết chú thích ngắn gọn: "Không nơi nào em muốn đến hơn". Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Hình ảnh được Kylie Jenner đăng tải lên trang cá nhân. Ảnh: @Kylie.

Trên thực tế, đây chỉ là một trong những bộ ảnh bikini của cô trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chị gái Kendall Jenner. Trong loạt ảnh khác, Kylie còn kết hợp bikini với các phụ kiện như khuyên tai lớn, vòng tay bản to để tạo điểm nhấn. Trước đó, cô cũng từng diện phiên bản màu đen của mẫu bikini Chanel đính đá trong kỳ nghỉ tháng 4 tại cùng địa điểm.

Kylie hiện là doanh nhân thành công. Năm 2015, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics và lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Năm 2019, cô lọt vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Forbes công bố, dù sau đó danh hiệu này gây tranh cãi về tính xác thực. Bên cạnh Kylie Cosmetics, cô còn sáng lập thương hiệu thời trang Khy, thường xuyên hợp tác cùng các nhãn hàng lớn.

Ngoài hoạt động kinh doanh, đời sống cá nhân của Kylie Jenner cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt là mối quan hệ với Travis Scott. Dù đã chia tay, cô và nam rapper hiện có hai 2 con chung. Từ năm 2023, Kylie bắt đầu công khai hẹn hò với nam diễn viên Timothée Chalamet.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua chương trình Keeping Up with the Kardashians - series đình đám ghi lại cuộc sống của gia đình Kardashian - Jenner. Cô là con gái út của Kris Jenner và cựu vận động viên điền kinh Caitlyn Jenner.

Nhờ danh tiếng của gia đình cùng phong cách thời trang táo bạo, Kylie nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng về phong cách sống trên toàn cầu. Kylie cũng sở hữu hàng trăm triệu lượt theo dõi trên Instagram, biến cô thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội.