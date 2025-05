'Mưa lửa' có 33 anh tài - hình ảnh ấn tượng, hụt hẫng kịch bản

"Mưa lửa" sở hữu nhiều yếu tố chiều lòng khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ một tác phẩm điện ảnh, bộ phim vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Gần một năm kể từ thời điểm phát sóng những tập đầu tiên, "cơn sốt" Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những sản phẩm giải trí liên quan đến thương hiệu, từ chương trình truyền hình, show diễn nhỏ lẻ của từng cá nhân, cho đến các đêm concert, đều có lượng khán giả tiêu thụ lớn, phần nào nói lên sức hút bền bỉ của các anh tài.

Không chỉ dừng lại ở thị trường âm nhạc, "cơn sốt" Anh trai vượt ngàn chông gai còn lan sang địa hạt điện ảnh. Trong bối cảnh cuộc đua kịch tính giữa Lật mặt 8 và Thám tử Kiên đang dần đi đến hồi kết, Mưa lửa - bộ phim khắc họa hành trình gian truân của 33 anh tài - đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, phá vỡ thế song mã đã duy trì tại phòng vé Việt suốt hơn nửa tháng qua.

'Một tác phẩm nửa tài liệu, nửa concert'

Mưa lửa có thời lượng 125 phút, được cầm trịch bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Tác phẩm kể lại hành trình vượt chông gai của 33 anh tài, từ lúc họ quyết định tham gia chương trình cho tới thời khắc thăng hoa trên sân khấu concert hàng chục nghìn khán giả.

Thực chất, Mưa lửa chọn hướng tiếp cận khá khác biệt so với các phim tài liệu âm nhạc gần đây như Chúng ta là người Việt Nam (Hoàng Thùy Linh) hay Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng. Thay vì mở màn bằng những tiết mục sân khấu hoành tráng nhằm khuấy động không khí, bộ phim lại lựa chọn tiếp cận theo hướng tài liệu truyền thống. Với lối kể bằng tư liệu, tác phẩm đưa khán giả trở lại những ngày đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai - thời điểm mà hầu hết nghệ sĩ đều có những trăn trở riêng khi quyết định tham gia chương trình.

Qua loạt tư liệu CCTV chưa từng công bố, khán giả được tiếp cận góc nhìn cá nhân của từng anh tài. Có người lo rằng mình đã rời xa ánh đèn sân khấu quá lâu, không biết quay lại có được đón nhận không; người khác lại hoài nghi về bản thân bởi chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn trước đây. Đó cũng là cách bộ phim thiết lập mâu thuẫn ngay từ đầu, với việc mỗi nghệ sĩ đều phải vượt qua giới hạn và nỗi sợ của chính họ.

Mưa lửa thu 6 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu chính thức.

Đạo diễn lựa chọn lối kể chuyện tuyến tính, bám sát trình tự thời gian, dẫn dắt khán giả đi qua những cột mốc đáng nhớ của Anh trai vượt ngàn chông gai. Cách kể này giúp người xem dễ dàng theo dõi diễn biến và nắm bắt mạch cảm xúc câu chuyện. Tuy vậy, sự dàn trải thông tin đôi khi khiến phần mở đầu trở nên thiếu năng lượng, có phần không phù hợp với những khán giả muốn trải nghiệm không khí concert tại rạp chiếu.

Song, Đinh Hà Uyên Thư vẫn biết cách khiến bộ phim trở nên thú vị nhờ việc sắp xếp các tư liệu một cách thông minh. Có lúc, không khí được đẩy lên căng thẳng với các cảnh anh tài xảy ra mâu thuẫn, khi khác lại được giãn ra nhờ những câu đùa duyên dáng của Duy Khánh hay BB Trần.

Sự phối trộn giữa chia sẻ cá nhân, khoảnh khắc sân khấu và lát cắt đời thường được Đinh Hà Uyên Thư xử lý khéo léo, tạo nên nhiều trường đoạn giàu chất tự sự. Đơn cử như trước khi Hà Lê bị loại, bộ phim cũng dành thời lượng để cho thấy nam nghệ sĩ xuất sắc ra sao, qua đó giúp khán giả hiểu rằng việc rời cuộc chơi đơn giản là do luật lệ quá khó lường của chương trình.

Ở nửa sau, Mưa lửa chuyển dần sang màu sắc của một bộ phim concert, khi phần lớn thời lượng được dành cho các màn trình diễn sân khấu. Những ca khúc nổi bật như Nét, Khiến nó ngầu, Quá là trôi... lần lượt vang lên, tạo không khí sôi động. Xen kẽ các phần trình diễn là loạt cảnh hậu trường cùng những chia sẻ từ các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, việc chia tác phẩm thành hai nửa với trải nghiệm gần như tách biệt khiến cảm xúc người xem đôi khi bị ngắt quãng. Các câu chuyện tài liệu, hậu trường ở nửa đầu bị bỏ ngỏ, trong khi phần âm nhạc/concert vốn được kỳ vọng bùng nổ cũng chưa đủ thỏa mãn vì có quá ít thời lượng.

Chưa kể, những tư liệu ở nửa sau, đặc biệt là quá trình tạo nên những màn trình diễn dân tộc, thực chất không quá mới mẻ, tương đối giống với chi tiết được phát trên show truyền hình. Cũng vì thế, càng về cuối, bộ phim không còn quá thú vị, khó lòng giữ chân khán giả trung lập theo dõi câu chuyện.

Tác phẩm đã vượt Thám tử Kiên và Lật mặt 8 trên bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

Hình ảnh ấn tượng nhưng còn vụng về

Bên cạnh cách kể chuyện thú vị ở nửa đầu, biên kịch cũng làm khá tốt trong việc phân bổ thời lượng hợp lý cho các nghệ sĩ, giúp mỗi người đều có đất diễn. Ngay cả những cái tên ít nổi bật trên truyền hình như Phạm Khánh Hưng hay HuyR cũng có khoảnh khắc đáng nhớ, cho khán giả thấy được tính cách từng người. Tuy nhiên, một số chia sẻ mang tính truyền cảm hứng vượt khó, đôi lúc trở nên sến và thiếu tự nhiên.

Một vài mâu thuẫn cũng chưa được khắc họa thật sự rõ ràng, như căng thẳng giữa Tuấn Hưng và (S)TRONG, hay hành trình Duy Khánh vượt qua nỗi sợ, khiến khán giả khó đồng cảm nếu không theo dõi chương trình.

Về mặt hình ảnh, phần quay phim là một điểm sáng của Mưa lửa. Khi chuyển sang các màn trình diễn sân khấu ở nửa sau, tác phẩm ghi điểm nhờ ngôn ngữ hình ảnh giàu năng lượng, được chăm chút qua nhiều góc máy phức tạp - từ những khung hình cận giàu biểu cảm, những cú dolly mượt mà theo chiều ngang sân khấu, cho đến các cảnh toàn bằng drone bao quát không gian. Tất cả góp phần tái hiện không khí concert một cách sống động, hấp dẫn về mặt thị giác.

Phim ấn tượng hình ảnh nhưng mắc một số lỗi về dựng phim. Một số chia sẻ của các anh tài thiếu tự nhiên, gượng gạo.

Bên cạnh đó, Mưa lửa dành thời lượng hợp lý để ghi lại hình ảnh khán giả, đồng thời âm thanh cũng được thu trực tiếp từ buổi biểu diễn, giữ nguyên tiếng cổ vũ và tiếng reo hò. Những sắp đặt trên góp phần tái hiện không khí sân khấu một cách chân thực và sống động. Song, tần suất xuất hiện của những phân đoạn concert lại không nhiều, đem đến cảm giác tiếc nuối.

Chưa kể, tác phẩm vẫn mắc một số lỗi trong khâu dựng phim. Một vài phân đoạn bị cắt đột ngột, tạo cảm giác chưng hửng và thiếu liền mạch trong mạch kể chuyện - đơn cử như chuyển từ tiết mục Nét sang phần chia sẻ của Bằng Kiều diễn ra khá gượng gạo. Ngoài ra, một số nghệ sĩ bị hiển thị sai nghệ danh, đặc biệt là trường hợp của (S)TRONG, khi tên anh liên tục bị ghi nhầm xuyên suốt bộ phim.

Rõ ràng, Mưa lửa sở hữu nhiều yếu tố để chiều lòng bộ phận khán giả trung thành với thương hiệu. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ một tác phẩm điện ảnh độc lập, tách biệt khỏi các sản phẩm giải trí trước đó, bộ phim dường như vẫn khó lòng chinh phục bộ phận người xem không phải fan của Anh trai vượt ngàn chông gai.