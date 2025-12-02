Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỳ tích của bóng đá Việt Nam

  Thứ ba, 2/12/2025
Năm 2025 đánh dấu cột mốc mang tính lịch sử đối với bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục, khi các đội tuyển quốc gia liên tiếp vượt qua vòng loại AFC đầy ấn tượng.

Thành tích toàn diện giúp Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở tất cả giải đấu vòng loại thuộc AFC khép lại trong năm, bao gồm cả bóng đá nam, nữ và futsal. Trên bình diện châu Á, chỉ Nhật Bản có thể sánh với Việt Nam về số lượng đội tuyển góp mặt, qua đó cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu lực lượng của nền bóng đá nước nhà.

Đáng chú ý, hầu hết đội tuyển Việt Nam đều bất bại trong suốt hành trình vòng loại. Ngoại trừ futsal, tất cả đội nam và nữ đều giữ sạch lưới tuyệt đối, thông số hiếm gặp ở cấp châu lục.

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam giành quyền dự các giải nữ châu Á, U20 nữ châu Á, U17 nữ châu Á, U23 châu Á, U17 châu Á, futsal châu Á và futsal nữ châu Á. Việc góp mặt đầy đủ ở mọi nhóm tuổi và cả hai hệ thống bóng đá, sân cỏ và futsal, thể hiện nền tảng đào tạo trẻ rộng khắp, tính hệ thống trong chiến lược phát triển và sự đầu tư ổn định của các cấp đội tuyển.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thành tích còn phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện, tuyển chọn và quản lý vận hành các đội tuyển quốc gia. Mỗi đội đều xây dựng được phong cách thi đấu rõ ràng, kỷ luật chiến thuật cao và khả năng thích ứng tốt trước các đối thủ đến từ nhiều khu vực khác nhau của châu Á.

bong da Viet Nam anh 1

Tuyển Việt Nam có thể vượt Malaysia để giành tấm vé duy nhất ở vòng loại Asian Cup 2027.

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lớn lao, đưa bóng đá Việt Nam vươn lên một vị thế mới trong khu vực và tạo tiền đề cho bước tiến vững chắc ở các giải châu lục trong thời gian tới.

Đáng chú ý, bòng loại Asian Cup 2027 sẽ khép lại vào tháng 3/2026 bằng cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Đây được xem là thời điểm bản lề, bởi thầy trò HLV Kim Sang-sik còn cơ hội rộng mở để đi tiếp.

Khả năng càng được củng cố nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Malaysia, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành suất duy nhất vào vòng chung kết.

