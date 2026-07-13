Kỳ tích chưa từng có của Real Madrid ở World Cup 2026

Các cầu thủ của Real Madrid đã ghi tới 19 bàn trong kỳ World Cup 2026 và tạo nên cột mốc mới trong lịch sử giải đấu.

Các cầu thủ Real có số bàn thắng ấn tượng ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế của đội bóng sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới khi lập cột mốc chưa từng có tại World Cup 2026.

Với 19 bàn thắng do các cầu thủ thuộc biên chế CLB ghi được, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính thức trở thành CLB có nhiều pha lập công nhất trong một kỳ World Cup.

Kỷ lục mới giúp Real Madrid vượt qua cột mốc 18 bàn từng được thiết lập bởi CLB Honved (Hungary) tại World Cup 1954, Bayern Munich ở World Cup 2014 và Paris Saint Germain tại World Cup 2022.

Người đóng góp lớn nhất cho thành tích này là Kylian Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp đã ghi 8 bàn và vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi "Les Bleus" chuẩn bị chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết.

Xếp ngay sau là Jude Bellingham với 6 pha lập công. Tiền vệ người Anh vừa tỏa sáng bằng cú đúp giúp "Tam sư" đánh bại Na Uy sáng 12/7 để giành vé vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Hai ngôi sao còn lại góp phần vào kỷ lục của Real Madrid đều đã dừng bước tại giải. Vinicius Junior ghi 4 bàn cho Brazil trước khi đội bóng Nam Mỹ bị Na Uy loại ở vòng 16 đội. Arda Guler đóng góp một bàn thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

Kỷ lục của Real Madrid nhiều khả năng chưa dừng lại ở con số 19. Dù kết quả bán kết như thế nào, Mbappe và Bellingham sẽ có thêm hai trận để gia tăng khoảng cách với các CLB còn lại trong bảng xếp hạng lịch sử.

Trong bối cảnh cả Mbappe lẫn Bellingham đều đạt phong độ cao, đội bóng Hoàng gia đứng trước cơ hội biến cột mốc lịch sử này thành một kỷ lục rất khó bị xô đổ trong nhiều kỳ World Cup tới.

FIFA tung bằng chứng bàn thắng của Bellingham hợp lệ Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.