Kỳ nghỉ lễ này, bạn nhận hoàn lại bao nhiêu từ Max Card?

Với người có Max Card, Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới có thể xem là dịp chi tiêu hiệu quả nhất năm, vì mọi khoản chi rơi đúng vào những danh mục hoàn tiền cao của Max Card.

Minh, 27 tuổi, kỹ sư phần mềm tại TP.HCM, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 30/4 với vé máy bay khứ hồi Đà Nẵng cho hai người khoảng 6 triệu đồng, hai đêm khách sạn 2,4 triệu đồng, ăn uống và trải nghiệm 3 triệu đồng, mua sắm online dịp sale lễ 1,5 triệu đồng. Tổng cộng khoảng 12,9 triệu đồng trong 4 ngày.

Toàn bộ khoản chi đó rơi vào đúng 5 danh mục Max Card tối ưu hoàn tiền: ăn uống, du lịch, mua sắm, giải trí, giao dịch trực tuyến. Với gói Elite hoàn 10%, riêng tiền hoàn từ thẻ đã mang về 1,29 triệu đồng, chưa kể trải nghiệm phòng lounge sân bay cả chiều đi và chiều về với 2 lượt tặng miễn phí.

Nhưng đó chưa phải con số cuối cùng. Trên 1,5 triệu đồng mua sắm Shopee của Minh, ưu đãi giảm thêm 20% (tối đa 100.000 đồng/lần, tối đa 2 lần/tháng) chạy song song với hoàn tiền 10% của gói Elite của thẻ Max Card. Chỉ riêng đơn hàng đầu tiên trong ngày từ 500.000 đồng, Minh có thể nhận 100.000 đồng giảm từ Shopee và 50.000 đồng hoàn tiền từ gói Elite.

Sau khi kích hoạt tính năng PayFlex trên ứng dụng, 200.000 đồng được hoàn thêm khi chi tiêu từ 500.000 đồng trong tháng qua tính năng này.

Tổng cộng cho kỳ nghỉ 4 ngày trong nước, nếu kích hoạt và sử dụng đầy đủ các chương trình, Minh có thể được hoàn đến 1,59 triệu đồng hoàn về.

Với người có kế hoạch ra nước ngoài, chủ thẻ Max Card còn nhận thêm một lớp lợi ích nữa từ việc được hoàn 100% phí chuyển đổi ngoại tệ. Trên thị trường, phí này thường giao động từ 1,5% đến 3% trên mỗi giao dịch. Với một chuyến đi 4-5 ngày chi tiêu vài chục triệu đồng, khoản phí này có thể lên đến tiền triệu.

Các chủ thẻ tín dụng VIB nhận được thông báo mời tham gia chương trình hoàn 100% phí giao dịch quốc tế, tối đa 2 triệu đồng/tháng với thẻ Visa, chỉ cần đăng ký bằng cách soạn VIB CT 08 gửi 6089. Mọi khoản chi ngoại tệ trong chuyến đi đều được hoàn lại phần phí chuyển đổi ngoại tệ, trong khi hoàn tiền theo gói hội viên vẫn chạy song song.

Minh nhẩm tính, gói Elite phí 333.333 đồng/tháng nhưng hoàn tiền 10% trên 12,9 triệu đồng mang về 1,29 triệu đồng. Sau kỳ lễ 30/4 là tới hè, với teambuilding công ty, nghỉ mát cùng gia đình, du lịch cùng hội bạn... vừa đủ cho một chu kỳ 3 tháng để tối ưu gói Elite.

Những đợt nghỉ với chi tiêu tập trung cao là thời điểm mà việc nâng gói Elite tạo ra lợi ích rõ ràng nhất. Và khi đợt nghỉ qua đi, chủ thẻ có thể điều chỉnh gói quyền lợi bất kỳ lúc nào trên ứng dụng.