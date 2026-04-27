Kỳ nghỉ lễ 30/4 'ba không' của Bảo Anh

Rời xa những sân khấu rực rỡ và những chuyến du lịch trong những ngày nghỉ lễ dài, Bảo Anh cùng 247Express thực hiện hành trình "Giao nắng chuyển yêu thương" tại Cao Bằng.

Chuyến đi “3 không”

Dịp lễ 30/4 năm nay, Bảo Anh chọn đồng hành cùng 247Express trong hành trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương”, có mặt tại điểm trường TH và THCS Bế Văn Đàn của tỉnh Cao Bằng giúp đỡ các em học sinh. Nữ ca sĩ cho biết, đây là một kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa "3 không" của mình: không đi diễn, không đi du lịch, không đi cà phê hàn huyên, thay vào đó Bảo Anh chọn bỏ phố về bản trong sắc áo đỏ quen thuộc của hành trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương, đôi giày bệt thuận tiện vượt đèo và nụ cười rạng rỡ dành cho trẻ em vùng cao.

Chuyến đi 3 không của Bảo Anh cùng 247Express.

Tại Cao Bằng, Bảo Anh cùng 247Express đã khánh thành khu nhà ăn bán trú khang trang cho trường TH & THCS Bế Văn Đàn, giúp các em học sinh chấm dứt cảnh phải ăn uống ngay tại bàn học vì thiếu thốn. 182 suất quà cùng những suất học bổng dành riêng cho học sinh khuyết tật đã được chương trình tận tay trao gửi bằng tất cả sự trân trọng. Lần đầu tiên, học trò trường Bế Văn Đàn được ngồi ăn cùng nhau với bàn ghế mới và nguồn nước sạch từ máy lọc hiện đại.

Chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” tại trường TH & THCS Bế Văn Đàn.

Khoảnh khắc hát Quốc ca đặc biệt nhất sự nghiệp

Phần hòa giọng bài hát Quốc ca giữa Bảo Anh và hàng trăm học sinh tại Cao Bằng lại là "tiết mục" gây ấn tượng nhất. Giữa không gian trang nghiêm của những ngày cận kề 30/4, giai điệu "Tiến quân ca" vang vọng khắp núi rừng Đông Bắc. "Những ngày tháng 4 lịch sử này, Bảo Anh muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến với các em nhỏ bằng cách gần gũi nhất. Yêu nước không cần là những gì quá lớn lao, nó bắt đầu ngay từ những giai điệu hào hùng mà cô trò mình cùng cất lên hôm nay", Bảo Anh xúc động chia sẻ.

Bảo Anh cùng các em học sinh tại điểm trường Bế Văn Đàn.

Với nữ ca sĩ và đơn vị tổ chức 247Express, yêu nước chính là sự sẻ chia, là việc chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai từ những nhu cầu thiết yếu nhất như bữa ăn, chỗ ngồi và không gian vui chơi. “Nhờ chuyến đi cùng 247Express, chứng kiến nghị lực của các em và lòng nhiệt huyết của các thầy cô, Bảo Anh thấy mình nhận lại được nhiều. Được cất vang giai điệu Quốc ca giữa ngôi trường mang tên anh hùng Bế Văn Đàn trong những ngày này là khoảnh khắc Bảo Anh sẽ mãi khắc ghi.”, nữ ca sĩ tâm sự.

Lời kết cho một kỳ nghỉ lễ 'lạ'

Những ngày làm thiện nguyện của Bảo Anh đầy ắp những nụ cười trong veo và những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc. Việc cải tạo trường lớp hay tặng máy lọc nước sạch chính là cách mà hành trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương” chọn để "giữ lửa" cho con chữ nơi vùng cao.

Dù hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” đã rời Cao Bằng nhưng những 'tia nắng' yêu thương vẫn sẽ tiếp tục sưởi ấm lớp học vùng biên giới. Tuy gọi là kỳ nghỉ '3 không', nhưng hành trình này lại đầy ắp những giá trị tinh thần ý nghĩa. Đó là minh chứng cho tình yêu quê hương theo cách rất thật của Bảo Anh và 247Express – yêu nước bằng cách chung tay xây dựng những điều tốt đẹp cho trẻ em vùng biên cương - thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

