Kỷ lục mua sắm chưa từng có ở Premier League

Theo công ty tài chính Deloitte, tổng số tiền các CLB Premier League bỏ ra hè này vượt kỷ lục trước đó là 2,36 tỷ bảng được thiết lập ở hè 2023. Liverpool ngốn hơn 400 triệu bảng, kỷ lục mới đối với một CLB Premier League. Arsenal, Trong khi Chelsea, MU và Newcastle cũng vượt ngưỡng 200 triệu bảng chi tiêu.

Tim Lunn, Giám đốc Deloitte Sports Business Group, cho biết: "Điều này một lần nữa chứng minh tính cạnh tranh khốc liệt của giải đấu, nhiều câu lạc bộ tham dự cúp châu Âu hơn bao giờ hết và những câu lạc bộ lớn cố gắng quay trở lại đấu trường châu lục. Sự cạnh tranh giành vé dự châu Âu chưa bao giờ khủng khiếp như vậy".

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy khả năng chi tiêu là năm đầu tiên của chu kỳ bản quyền truyền hình nội địa mới kéo dài 4 năm, cộng với việc có đến 6 CLB Anh tham dự Champions League, mang lại nguồn thu khổng lồ.

"Doanh thu của giải đấu ngày càng tăng mạnh, tạo ra một nguồn tài chính dồi dào cho các CLB. Premier League tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt trong việc thu hút những ngôi sao hàng đầu và giữ vững vị thế giải đấu số một", ông Lunn chia sẻ.

Đây là mùa hè thứ 10 liên tiếp, chi tiêu của Premier League vượt mốc 1 tỷ bảng, và theo Lunn, xu hướng này khó có dấu hiệu dừng lại: "Với hợp đồng bản quyền truyền hình được bảo đảm trong nhiều năm tới, không có nhiều khả năng xảy ra biến động lớn. Premier League sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh tài chính vượt trội".

Isak là thương vụ đắt giá nhất hè 2025.

Những ngày cuối phiên chợ hè 2025 khép lại với loạt thương vụ đình đám. Liverpool công bố "bom tấn" Alexander Isak với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng, trong khi Newcastle lập tức chiêu mộ Yoane Wissavới giá 55 triệu bảng để khỏa lấp khoảng trống.

Ngoài ra, Fulham ký hợp đồng kỷ lục với Kevin từ Shakhtar Donetsk (34,6 triệu bảng), MU mang về thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp (18,1 triệu bảng). Jadon Sancho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, cùng với Harvey Elliott từ Liverpool. Tottenham mượn Randal Kolo Muani từ PSG, còn Arsenal mượn hậu vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen.

Hè này, 3 đội mới thăng hạng đều chi mạnh tay. Sunderland trở lại Premier League sau 8 năm và chi đến 162 triệu bảng, đứng thứ 8 trong danh sách chi tiêu, vượt cả Manchester City (152 triệu bảng). Burnley và Leeds cũng không kém khi chi khoảng 100 triệu bảng để đảm bảo khả năng trụ hạng, vượt qua Aston Villa, Brentford, Crystal Palace và Fulham.

Một lần nữa, Ngoại hạng Anh vượt xa các giải đấu lớn khác. Tổng số tiền mà các CLB Premier League bỏ ra thậm chí còn nhiều hơn cả Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga cộng lại. Chỉ riêng tại Anh, chi tiêu ròng của các CLB âm hơn 1 tỷ bảng.